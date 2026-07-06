Fosta prezentatoare TV a plecat la drum într-o formulă incompletă, din cauza unei decizii luate de fiica ei cea mare, Ana.

Schimbare radicală în vacanța Roxanei Ciuhulescu

Timp de opt ani, vacanțele de vară ale Roxanei Ciuhulescu au urmat o regulă nescrisă: formula de patru nu era de negociat. Anul acesta însă, dinamica s-a schimbat radical. Ana, fiica cea mare a vedetei, a împlinit de curând vârsta majoratului și a decis că este momentul să își testeze independența, refuzând să se mai alăture familiei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Ceva ciudat și complet neobișnuit mi s-a întâmplat… Timp de 8 ani am plecat în vacanțe în formula de 4. Anul acesta… doar în 3. Ana a decis că, dacă tot e majoră, are propriile planuri. Și uite așa am rămas cu o concluzie: maturitate, ce-ai făcut cu copilul meu?! Noroc că Cezar încă e mititel și se ține de fusta mea”, a mărturisit vedeta.

Roxana Ciuhulescu: „În fiecare an alegem un loc în care n-am mai fost niciodată”

Chiar și în această formulă restrânsă — doar alături de soțul ei și de fiul lor cel mic, Cezar —, Roxana nu a renunțat la obiceiul de a descoperi locuri noi.

„În fiecare an alegem un loc în care n-am mai fost niciodată. Anul acesta am spus „Tunisia!”. Până vă povestesc pe îndelete, vă las doar cu atât: aici am impresia că am dat timpul înapoi. Nu cu 5, nu cu 10… ci cu vreo 30 de ani”, a adăugat ea.

Foto: Instagram

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE