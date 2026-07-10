Potrivit sursei citate, politicianul de opoziție și pro-pace apare de-acum pe lista „agenților străini” actualizată constant de Ministerul rus al Justiției.

Boris Nadejdin (63 de ani) a fost inclus pe listă sub acuzația că a participat la crearea și difuzarea unor materiale de către alți „agenți străini” și organizații „indezirabile” și a răspândit „informații false” despre deciziile Guvernului rus și sistemul electoral al Rusiei. Politicianul mai este acuzat că le-a cerut oamenilor să participe la „mitinguri neautorizate”, în condițiile în care protestele sunt interzise în Rusia.

În afară de Nadejdin, în lista așa-zișilor agenți străini a fost inclus și proiectul electoral al politicianului, „Sediul candidaților”. Jurnalista Ekaterina Voropai și expertul în turism polar Timofei Rogojin, care conduce organizația Arctic People, sunt de asemenea considerați „agenți străini”.

Boris Nadejdin a declarat că noua măsura represivă luată împotriva lui nu îl va determina să renunțe la activitățile politice.

„Ce aș putea să comentez? Voi trăi și voi lupta mai departe. Este puțin probabil ca acest lucru să schimbe ceva în cariera mea politică. Voi continua să candidez pentru Duma de Stat și să colectez semnături”, a spus el.

Boris Nadejdin a intrat în atenția rușilor când a candidat în calitate de independent la alegerile prezidențiale din 2024. Cozi imense s-au format la punctele de strângere a semnăturilor pentru acest politician care a propus o platformă anti-război. Kremlinul s-a alarmat imediat de popularitatea sa în creștere și l-a eliminat din cursă prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, care a pretins că multe dintre semnături nu respectau cerințele.

Acum o lună, Nadejdin a depus documentele la Comisia Electorală Centrală pentru a candida independent pentru un mandat în Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus. Catalogarea lui ca „agent străin” are loc în plin proces de colectare a semnăturilor. Un așa-zis „agent străin” nu are voie să participe la alegerile din Rusia lui Putin.

Alegerile parlamentare din Rusia sunt programate pentru perioada 18-20 septembrie.