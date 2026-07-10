La ce liceu va studia, Andreas, fiul Deei Maxer, după examenul de admitere. Mama lui a făcut totul public

Deea Maxer și Dinu Maxer au împreună doi copii, pe Andreas și pe Maysa. Anul acesta, băiatul lor a trecut printr-o etapă importantă pentru orice elev. Fiul celor doi artiști a susținut Evaluarea Națională,

Fiul Deei Maxer a fost admis la liceul pe care și l-a dorit, la Colegiul Tehnic I.N. Socolescu, unde va studia la profilul Arhitectură. Deea Maxer a transmis un mesaj emoționant pentru fiul său.

„S-au afișat rezultatele! Andreas a fost ADMIS la Arhitectură la Colegiul Tehnic I.N. Socolescu! Felicitări, mami, sunt foarte mândră de tine! Succes tuturor viitorilor liceeni!”, a fost mesajul transmis de Deea Maxer.

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În luna mai a acestui an, Deea maxer s-a recăsătorit, la câteva luni după ce Constantin Cataramă a cerut-o de soție. Deea Maxer traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Bruneta și Constantin Cataramă s-au căsătorit civil în luna mai a acestui an, iar evenimentul a fost organizat departe de ochii publicului.

Cei doi au ales să păstreze discreția în jurul marelui moment, astfel că vestea căsătoriei a surprins pe multă lume. După ceremonie, vedeta a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de la cununia civilă, în care apare vizibil emoționată și împlinită.

„Ne-am întrebat ce să scriem ca descriere la aceste poze… Vrem să vă transmitem că în viață, chiar dacă trecem prin greutăți, momente dificile sau relații nepotrivite, este important să dai șansă unor noi începuturi, pentru că ele pot fi așa cum ai visat! Familia Cataramă. Mulțumim nașilor pentru iubire, susținere și ghidare”, a declarat Deea Maxer, pe Instagram, la scurt timp după eveniment.







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