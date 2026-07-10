„În lumea adulților sunt rate, deadline-uri, șantiere, supărări, telefoane care sună… În lumea copiilor există: mergem la piscină?, ne mai jucăm cinci minute?, mami, uite ce am desenat!

Pentru ei, familia e o lume întreagă. Namiko Ibacka & Tiago Ibacka

Problema e că noi avem tendința să credem că lumea noastră e mai importantă. Și nu e. Lista aia de lucruri de făcut nu se termină niciodată.

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În schimb, copilăria lor, da. Avem impresia că timpul ne aparține și vom recupera mai târziu, dar copiii trăiesc acum, ei trăiesc mereu clipa. Și, dacă avem noroc, ne iau și pe noi de mână să ne amintească”, este mesajul transmis de Andreea Ibacka.

În luna mai a acestui an, după ce a anunțat divorțul, Andreea Ibacka a vorbit despre modul în care ea și Cabral Ibacka vor gestiona relația cu cei doi copii după divorț. Actrița a transmis că, dincolo de despărțire, prioritatea lor rămâne echilibrul și liniștea familiei.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămâne copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei.

Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, liniștea lor și echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea”, a declarat Andreea Ibacka.

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