Mai multe resturi de dronă au fost distruse pe mare

Patru dintre aceste situaţii au avut loc înainte de incidentul din Portul Constanţa, la începutul lunii iunie, iar după aceea, ministrul a mai susțin că unele dintre acestea au avut explozibil.

„Au fost resturi de dronă observate pe mare care au fost distruse, unele dintre ele au avut explozibil, altele nu. Înainte de aceasta s-ar putea ca unul să fi fost după incident”, a afirmat Radu Miruţă.

Ministrul Apărării a fost întrebat, vineri, la Constanţa, de ce Armata Română nu prezintă publicului un raport legat de explozia dronei din Portul Constanţa, independent de ceea ce susţine partea ucraineană.

„Armata Română nu face paza Portului Constanţa pe timp de pace. Armata Română este una dintre entităţile statului român care pe timp de pace, în astfel de situaţii, când i se solicită sprijinul, intervine. Există entităţi ale statului român care, conform legii, au responsabilitate pe timp de pace pentru aşa ceva. Eu i-am rugat pe colegii mei de la Forţele Navale şi de la Forţele Terestre, chiar dacă responsabilitatea nu este ţintită asupra lor, este vorba de statul român şi să ia toate măsurile pe care le consideră posibile, apreciind că nu mai există altcineva care ar putea să ia aceste măsuri pentru Portul Constanţa”, a spus ministrul, conform News.ro.

Întrebat de ce navele aflate în portul militar Constanţa nu au intervenit dacă au observat că o dronă a trecut pe lângă ele, el a explicat: „Pentru că nu sunt în misiune. O maşină de pompieri în garaj nu stinge focul la kilometri distanţă dacă nu este în misiune de a face asta”.

Radu Miruță a mai spus că militarii vor interveni ori de câte ori sunt solicitaţi.

„Pe timp de pace circulaţia rutieră în intersecţie nu o fac cei de la Poliţia Militară. Militarii Armatei Române când sunt solicitaţi pentru a oferi sprijin pentru situaţii care nu sunt în directa lor responsabilitate, niciodată nu vor întoarce capul şi vor spune că nu ţine de noi. Vor reacţiona şi vor sprijini cu maximul posibil”, a declarat ministrul Apărării

El a mai adăugat că „din punct de vedere al protejării zonei de coastă, nu Armata Română pe timp de pace are responsabilitate pentru astfel de lucruri”.

Nicușor Dan încă așteaptă răspunsurile complete din Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri, 8 iulie, că există un raport preliminar referitor la explozia dronei ucrainene în zona Portului Constanţa, dar totul se va finaliza atunci când partea ucraineană va oferi toate răspunsurile. Reamintim că o dronă marină a explodat pe 5 iunie, în Portul Constanţa.

„Pe de o parte există un raport preliminar în care toate instituţiile au dat toate răspunsurile care ţineau de ele. Apoi, întrebările către partea ucraineană au fost sintetizate venind de la toate instituţiile şi există un dialog care a început cu partea ucraineană, în cadrul căruia am şi transmis aceste întrebări”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a mai adăugat: „Deci, în momentul în care aceste întrebări vor primi răspuns, vom avea şi raportul complet”.

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