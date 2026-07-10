S-a deschis traficul pe pasajul suprateran de la ieșirea din Oradea spre Satu Mare

Noile lucrări, finanțate prin PNRR, ridică la trei numărul pasajelor finalizate de Consiliul Județean (CJ) Bihor dintr-un total de opt asumate, în parteneriat cu CNAIR și Primăria Oradea. Pasajul rutier suprateran situat la intersecția DN 19 cu Calea Bihorului reprezintă o legătură strategică spre Satu Mare și Marghita (municipiu din Bihor n.r.).

Pasajul suprateran de la ieșirea din Oradea spre Satu Mare
Pasajul suprateran de la ieșirea din Oradea spre Satu Mare. Foto: CJ Bihor

Amenajarea are o lungime totală de aproximativ 640 de metri, incluzând pasajul și rampele. Pasajul propriu-zis are 142 de metri, iar pentru realizarea lui au fost forați 34 de piloți. Lucrările au fost realizate de firma Asfamixt, iar valoarea totală a proiectului este de 38.807.575,13 lei, cu TVA.

„S-a deschis circulația pe pasajul suprateran de la ieșirea din Oradea spre Satu Mare. Este al treilea pasaj finalizat din cele opt care vor contribui la fluidizarea traficului în Oradea și în județul Bihor”, a precizat, pe Facebook, Florin Birta, primarul municipiului Oradea.

A fost deschis traficul și pe pasajul suprateran din zona Metro

De asemenea, pe 8 iulie 2026, a fost deschis traficul rutier și pe noul pasaj suprateran situat la intersecția dintre Centura Oradea și Centura Oșorhei, în zona Metro. Pasajul suprateran are o lungime de 560 de metri (rampe și pasaj), potrivit unui comunicat de presă emis de CJ Bihor.

Pasaj suprateran Oradea, în zona Metro
Pasaj suprateran Oradea, în zona Metro. Foto: CJ Bihor

Lucrările au fost executate de compania PORR Construct, fiind finalizate într-un termen de 10 luni de la începerea acestora. Valoarea proiectului este de 32.636.133,58 lei, cu TVA.

Opt pasaje rutiere în cele mai aglomerate intersecții din Oradea

Consiliul Județean Bihor realizează 8 pasaje subterane și supraterane. Până în prezent, lucrările au fost finalizate la trei dintre acestea.

Pasajul Oșorhei a fost deschis traficului la 21 noiembrie 2025, pasajul suprateran din zona Metro a fost deschis circulației la 8 iulie 2026, iar pe 10 iulie 2026, s-a deschis și pasajul suprateran de la ieșirea din Oradea spre Satu Mare.

Pasaje rutiere construite în Oradea
Pasaje rutiere construite în Oradea. Foto: CJ Bihor

De asemenea, se lucrează la alte 4 pasaje. „Un pasaj suprateran și unul subteran pe Calea Aradului, pe DN 79; un pasaj subteran la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Oneștilor și Lăpușului, în Oradea; și un pasaj pe Centura Oradea, peste calea ferată care face legătura între Oradea și Băile Felix (pasaj Tram-tren)”, se mai arată în comunicat.

Cel de-al optulea va fi pasajul suprateran construit pe strada Matei Corvin. Pentru acesta urmează lansarea licitației.

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