„Eu sunt de mult timp pe lista lor. Cu asta ne confruntăm”, a spus președintele american pentru publicația conservatoare.

În cazul asasinării lui Trump, Pentagonul are ordin să bombardeze Iranul la un nivel nemaivăzut vreodată. „Am lăsat instrucțiuni: dacă se întâmplă ceva, efectiv să-i bombardeze la niveluri cum nu s-a mai văzut niciodată înainte”, a declarat liderul republican de la Casa Albă.

Donald Trump a răspuns astfel în urma unor relatări de presă potrivit cărora Israelul l-ar fi avertizat că regimul islamic de la Teheran ar pune la cale un complot împotriva lui. Președintele american a susținut pentru New York Post că nu a fost avertizat de Israel, dar s-a declarat conștient de faptul că este o țintă a Iranului.

„Nu, nu. Israelul nu a spus nimic. Nu, nu”, a răspuns Trump când a fost întrebat despre avertisment. „Sunt de mult timp ținta numărul unu, și asta-i viața”, a adăugat el, referindu-se la posibilitatea de a fi asasinat de Iran.

Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal (WSJ) şi CNN, serviciile israeliene de informaţii au aflat că Iranul pregăteşte un nou plan de asasinare a preşedintelui Donald Trump și au transmis aceste informații către SUA. Alerta a fost făcută săptămâna trecută.

Contactată de AFP, Casa Albă nu a dezminţit aceste dezvăluiri şi a adus aminte de declaraţiile pe care Donald Trump le-a făcut miercuri, la summitul NATO de la Ankara.

„Ei vor să-l elimine pe liderul american – pe mine. Sunt pe un fel de listă. Am văzut în această dimineaţă că sunt pe tot felul de liste”, a declarat el.

Regimul de la Teheran l-a amenințat public cu moartea pe Trump după eliminarea generalului Qassem Soleimani în Irak, în ianuarie 2020, în primul mandat al miliardarului republican la Casa Albă.

Un banner uriaș cu o amenințare directă la adresa lui Trump („Hei, Trump, te vom ucide”) a fost desfășurat în timpul procesiunii funerare a fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie, în prima zi a operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”.

Sebastian Gorka, oficial de la Casa Albă și responsabil pentru strategia antiteroristă a administrației Trump, a dezvăluit într-un podcast că președintele Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare pentru vicepreședintele J.D. Vance, în cazul în care va fi asasinat de Iran.