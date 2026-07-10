Potrivit Ziarul de Maramureș, instanța a dispus punerea imediată în libertate a fostului edil.

Cherecheș a fost audiat prin video-conferință din Penitenciarul Baia Mare, unde executa o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru dare de mită. Avocatul său a fost prezent în sala de judecată pentru a-l reprezenta.

Decizia vine după ce comisia de specialitate din cadrul penitenciarului a constatat că fostul edil îndeplinește toate condițiile pentru eliberarea condiționată.

Cătălin Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în 2022, dar a evitat inițial executarea pedepsei fugind din țară prin punctul de trecere a frontierei Petea, folosindu-se de actul de identitate al unei rude.

A fost ulterior prins de autoritățile germane și extrădat în România. Într-un alt dosar, Cherecheș a primit o condamnare în primă instanță de un an și patru luni pentru fuga din țară. Apelul în acest caz urmează să fie judecat pe 22 septembrie 2026 la Curtea de Apel Cluj.

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