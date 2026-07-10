Categoria include societăți în care cel puțin unul dintre acționari este cetățean al Federației Ruse.

Dintre acestea, 77 au fost înființate începând din anul declanșării invaziei ruse în Ucraina, conflict aflat și astăzi în desfășurare.

Datele arată că, în doar patru ani, cetățeni ruși au deschis aproape tot atâtea firme în România câte au fost înființate în precedentele trei decenii de economie de piață, de la căderea regimului comunist și până în 2022.

Ruşii se orientează spre București şi vestul țării

Bucureștiul a fost principala destinație aleasă de cetățenii ruși pentru deschiderea unor afaceri după declanșarea războiului din Ucraina. Peste jumătate dintre companiile înființate în această perioadă au fost înregistrate în Capitală.

Datele indică diferențe semnificative între sectoare. Sectorul 1 concentrează cele mai multe societăți, cu 15 firme înființate după 2022, urmat de sectorul 3, cu 12, și sectorul 2, cu 10.

La polul opus se află sectorul 4 și sectorul 6, unde au fost înregistrate cele mai puține companii, respectiv trei și patru.

Dobrogea este evitată, deşi acolo trăiesc cei mai mulți ruși lipoveni

În afara Capitalei, distribuția firmelor cu acționariat rusesc nu urmează harta comunităților istorice de ruși lipoveni din România.

Deși în Dobrogea locuieşte cea mai numeroasă comunitate din țară, datele analizate de Libertatea arată că societățile comerciale deținute de cetățeni ruși nu sunt concentrate în această regiune.

Cele mai multe companii au fost identificate în județe din centrul și vestul țării, o distribuție care sugerează mai mult o orientare către zone cu infrastructură economică mai dezvoltată, acces mai bun la piețe și oportunități de afaceri mai diversificate.

Județul Ilfov are înregistrate opt firme cu acționariat rusesc, urmat de Timiş şi Braşov, care găzduiesc împreună câte şase societăți. În spatele acestora se află județul Cluj cu trei societăți, urmat de Mureș și Bihor cu câte două.

O mare parte dintre acționarii ruși aflați în spatele acestor companii sunt la prima experiență antreprenorială pe piața din România, fără să fi deținut anterior alte societăți comerciale înregistrate în țară.

Datele analizate de Libertatea indică o tendință de creștere a numărului de firme cu capital rusesc înființate după declanșarea războiului din Ucraina.

Evoluția a culminat în 2025, când au fost înregistrate 29 de noi societăți, mai multe decât în anii 2022 și 2023 luați împreună.

SRI evită să spună dacă există riscuri

Întrebat dacă au fost semnalate sau evaluate la nivel instituțional riscuri asociate intrării pe piața românească a unor investitori sau acționari proveniți din Federația Rusă, în contextul sancțiunilor internaționale și al actualului climat geopolitic, Serviciul Român de Informații (SRI) a evitat să ofere un răspuns concret.

Reprezentanții instituției s-au rezumat să invoce Legea 51/1991 privind securitatea națională a României, prin urmare, informațiile cerute nu pot fi furnizate.

„Activitatea SRI are caracter secret de stat, iar datele deținute de Serviciu din domeniul securității naționale fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii, și pe cale de consecință sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare”, a răspuns SRI pentru Libertatea.

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