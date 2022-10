În cadrul unui interviu pentru Revista VIVA!, Roxana Hulpe a anunțat că este însărcinată. Prezentatoarea de la PRO TV a vorbit despre clipele minunate pe care le trăiește alături de soțul ei, Bogdan Rădulescu.

„Mă minunez continuu, iar uimirea asta se citește pe fața mea de mai bine de jumătate de an. Am 32 de ani, sunt pe cale să devin mamă și port zilnic cu mine două inimi. Sunt recunoscătoare și fericită. Știam că viața mă iubește, simțeam asta, dar acum Dumnezeu m-a prins în brațele Lui cu totul. Asta simt. Simt că s-a întâmplat cea mai mare dintre minuni: să dau viață. Sunt cu adevărat fericită și recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc. E minunat să te simți liniștit și împăcat cu tot parcursul vieții de până acum, fără regrete, Universul a simțit asta și iată că mi-a oferit cel mai frumos semn că sunt pe calea cea bună: un bebe, când credeam că nu va fi deloc ușor.

Sunt tare bine, înconjurată de iubire din toate părțile: de la familie până la prieteni, colegi și telespectatori, e minunat cum o veste ca asta adună oamenii. Fizic, ca orice organism care trece printr-o schimbare atât de mare, uneori îmi e tare rău, dar chiar se uită aceste momente, pentru că bucuria anihilează orice stare negativă. Nu e un mit. (zâmbește) Mă bucur de fiecare zi, de fiecare mișcare pe care o simt în interiorul meu, mă bucur de viața asta minunată ce crește în mine”, a declarat prezentatoarea.

Roxana Hulpe a preferat să țină secret sarcina timp de 6 luni pentru a se asigura că totul este în regulă cu bebelușul. Vedeta de la PRO TV se află deja în al doilea trimestru de sarcină și va naște la începutul anului următor.

„Sunt în săptămâna 25/26, în trimestrul 2, timpul se scurge atât de repede, iar emoțiile cresc, pentru că mă pregătesc de cea mai importantă dintre întâlnirile de până acum. Sper să fie punctual bebele, să nu ajungă nici mai devreme, nici mai târziu, data fiind finalul lunii ianuarie, începutul lunii februarie. Am preferat ca primele 6 luni să ne bucurăm în familie de această veste uriașă, noi între noi doar, dar acum am simțit să ne bucurăm cu voi toți de această veste”, a spus Roxana Hulpe pentru VIVA!.

Ce sex are bebelușul

În cadrul aceluiași interviu, Roxana Hulpe a dezvăluit ce sex are bebelușul pe care îl poartă în pântece. Deși a crezut că va fi mamă de băiat, medicul care se ocupă de sarcina ei a anunțat-o că va avea o fetiță.

„Toată viața am auzit asta: tu ești mamă de băiat! Așa că la prima morfologie am mers convinsă că este băiat. Eram cu mama în cabinetul doamnei doctor și mă întreabă: «Vreți să știți sexul bebelușului?». Am spus: «Da, normal, dar să nu afle mama» și, foarte sigură pe mine, am zis: «Oricum știu că e băiat». Doamna doctor zâmbea, părea că am citit în stele.

În final, după ce a părăsit mama cabinetul, mi-a spus că e fetiță. Faptul că era totul bine cu sarcina, cu bebele, și că era și fetiță a făcut ca acea zi să fie cea mai frumoasă de până atunci. În sinea mea, mereu mi-am spus că îmi doresc o fetiță. (zâmbește)”, a povestit Roxana Hulpe.

FOTO: VIVA!, Facebook

