Roxana Hulpe, prezentatoarea știrilor PRO TV, a dezvăluit cum și-a cunoscut iubitul, pe Alex Petricean de la MasterChef. „Era așa… foarte arogant”

„În ziua aia am fost să filmez cele mai bune restaurante care au fost premiate. Am intrat în restaurantul respectiv și l-am văzut pe Alex și am știut.

Era așa… foarte arogant și asta mi-a plăcut la el. După aceea am vorbit cu el și mi-am dat seama că omul ăsta chiar chiar știe ce face și pe mine mă atrag oamenii care fac cu dăruire ceea ce fac. E și frumos, e și deștept”, a declarat Roxana la Vorbește Lumea.

Alex a fost în echipa lui Florin Dumitrescu, pe vremea când acesta era jurat la MasterChef. „Am aplicat când eram în Belgia și începusem să gătesc.

La televiziunea de stat din Belgia era MasterChef USA sezonul doi. Și pentru că tot timpul mă uitam pe Știrile PRO TV, am văzut un anunț cu înscrierile la MasterChef.

Eu m-am înscris undeva prin iunie și ei mi-au răspuns în decembrie. Nici nu mă mai așteptam să se întâmple ceva. Și asta a fost. Am lucrat în foarte multe restaurante după MasterChef, dar nici unul al meu”, a spus el după participarea la show.

