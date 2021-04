Roxana Nemeș, despre starea de sănătate, după ce s-a retras de la „Survivor România”

„Nu mi-am propus să stau o anumită perioadă, dar odată intrată în competiție și adaptată condițiilor de acolo, mi-am dorit să rezist cât mai mult în competiția «Survivor România».

Am avut perioade când am tras mai mult de mine, de organismul meu, de mintea mea.

Însă niciodată nu am spus că nu mai pot! Dimpotrivă, m-am ambiționat și găseam resurse de putere. Nominalizată fiind, mă pregăteam mental să plec, dar eram bucuroasă când aflam că rămân.

Mă simt din ce în ce mai bine, am început să fac toate analizele. Nu mă așteptam să ies din cauza sănătății.

Am început într-o zi să simt o durere surdă de stomac, nu mi-am făcut griji și, după patru zile, la un joc, am simțit că mă înțeapă foarte tare și am mers să fac o ecografie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Acum urmez un tratament și sper să nu fie nevoie de intervenție chirurgicală. Țin și o dietă. De aceea nu m-am întors în junglă, unde mâncam numai cocos și ce primeam din recompense, în cazul în care câștigam”, a declarat Roxana Nemeș pentru Click.

Cine crede că va câștiga „Survivor România”

„Am fost șocată când a ieșit Ana Porgras, în competiția asta este greu să faci predicții. La început, credeam că Zanni are cele mai mari șanse, acum nu mai sunt așa convinsă.

Culiță și Jador au șanse să ajungă în finală. O văd și pe Elena câștigătoare. M-aș bucura să câștige cineva din echipa roșie, dar nu se știe.

Și Războinicii au concurenți cu șanse reale să câștige trofeul”, a declarat Roxana Nemeș pentru sursa citată.

