În anul 2021, Călin Hagima și Roxana Nemeș s-au căsătorit, iar în urmă cu aproximativ un an, vedeta afirma că își dorește foarte mult să devină mamă. Mai mult decât atât, la acea vreme ea dezvăluia că a pregătit deja camera viitorului copil pe care îl va avea.

Roxana Nemeș a pregătit deja camera copilului

„Aș vrea și băiat, și fată. Dacă se poate să fie mai mare băiatul și fata mai mică. Am făcut și dormitorul copilului, pentru doi, de fapt, cu mobilă, cu tot. Am făcut totul gri, nu știm ce va fi. Și dressingul l-am făcut”, spunea Roxana Nemeș pentru SpyNews.

Acum, pe pagina ei de Instagram, fosta concurentă de la Survivor România a postat câteva fotografii prin care anunță că e însărcinată și își arată burtica de gravidă. Iar în mai puțin de o oră a adunat sute de comentarii și peste 2.000 de like-uri!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Ce a scris pe Instagram după ce a rămas însărcinată

„Cel mai frumos dar de la Dumnezeu! Îți mulțumim, Doamne, pentru cea mai mare binecuvântare! Next chapter of our life”, a scris Roxana Nemeș pe Instagram, în dreptul pozelor.

Recomandări George Simion recunoaște că nu a vrut niciodată să ofere case la 35.000 de euro: „Au fost o formă de marketing, de promovare”

Vedeta a vorbit în primăvara anului 2024, în podcastul pe care Jorge îl are pe YouTube, despre dorința de a-și crea o familie.

„Eu am luptat. Și noi amândoi am luptat foarte mult pentru familia asta. Oricine orice îmi spunea, orice se întâmpla, eu am simțit că el e. Am fost despărțiți chiar vreun an și am zis că ne vedem de viața noastră fiecare. Fiind doi Berbeci, dădeam cap în cap. Când l-am cunoscut, eram un copil, nu știam să las de la mine. În anul ăsta m-am gândit zi de zi la el”, a spus Roxana Nemeș la „Vorba lu’ Jorge”.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO Imobiliare.ro 5 Știri Imobiliare.ro: Cum au evoluat prețurile apartamentelor în pragul alegerilor și ce localitate a ajuns în vizorul bucureștenilor care s-au săturat de poluare

Urmărește-ne pe Google News