Roxana Vancea este însărcinată cu primul copil. „Sunt 70% șanse să nasc un băiat”

Roxana Vancea este gravidă în trei luni și jumătate. „Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată.

S-a întâmplat foarte repede. Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive.

Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el”, a declarat Roxana Vancea, la emisiunea Teo Show de la Kanal D.

„După ultima ecografie sunt 70% șanse să nasc un băiat. Problema a fost că s-a întors cu spatele, așa stă el. Mi-a fost rău în prima lună când am rămas însărcinată. Aveam grețuri. După două luni, nu am mai avut nimic.

Nu mai am voie să fac abdomene. Medicul mi-a zis că în trimestrul doi o să mă simt ca o femeie normală, iar în trimestrul trei va fi mai greu. O să am dureri de spate pentru că mi-au crescut foarte mult sânii și eu sunt foarte slabă ”, a mai declarat viitoarea mămică.

Roxana Vancea, despre relația cu fiul soțului ei

Roxana Vancea și Dragoș s-au căsătorit civil în 2019 și au o relație așa cum și-au dorit. Vedeta a dezvăluit care este relația ei cu Milan, băiețelul soțului său, și a recunoscut că își dorește să devină în curând mamă.

„Îmi doresc un copil cu soțul meu, Dragoș, și el vrea asta. Însă nu este după cum vrem noi, ci după cum vrea Dumnezeu.

Când o să vină este binevenit în familia noastră. Cât despre Milan (n.r – băiețelul soțului), îl ador, mă înțeleg de minune cu el, am o relație foarte faină.

Mergem împreună peste tot, petrecem mult timp împreună, mergem la sală, la gimnastică. El iubește foarte mult dinozaurii și am descoperit o asemenea locație unde mergem destul de des, pentru el. Pentru că vedem că îi place foarte mult și asta ne bucură”, declara recent Roxana Vancea.

