Roxana Vancea a vorbit pentru prima dată despre cum se înțelege cu fosta soție a lui Dragoș Paiu, mama lui Milan.

„Pe Zian nu trebuie să-l împărțim cu nimeni, pe Milan îl împărțim cu mama lui. Multă lume nu mă crede că Milan nu este copilul meu. Nu am făcut niciodată diferențe între Zian și Milan. Zian nu pleacă din magazin fără să-i ia și lui Milan ceva.

Avem o relație decentă, normală cu mama lui Milan. În afară de faptul că îi dăm copilul, îl luăm, când este acolo, comunicăm tot timpul cu ea să știm dacă e bine, nu deranjăm prea mult. Când este aici, la fel, dacă ea vrea să sune, sună pe telefonul copilului sau al lui Dragoș. E o relație ok pentru copil.

Nu avem de e să ne certăm, programul este stabilit de comun acord. Cred că ne-ar fi fost mult mai greu dacă ne-am fi ținut de program exact cum ar fi. Noi, un an trebuia să îl avem noi de sărbători, un an ea. Milan a zis că vrea acolo sau dincolo.

Și noi și mama lui am ținut cont de părerea lui Milan. Atunci ne-a fost mai ușor. Nu a fost niciodată cazul să ne certăm. Și ea și Dragoș țin cont de părerea copilului și atunci a cântărit foarte mult pentru noi.”, a declarat Roxana Vancea, pentru WOWbiz.

Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au cununat civil și religios, dar nu au făcut petrecerea de nuntă.

„Nu avem în plan să facem nunta. Asta a fost, doar cununia religioasă și petrecerea de după cu familia și 2-3 apropiați de-ai mei și de-ai lui.

A fost ce ne-am dorit amândoi. Nici eu, nici el nu sunt genul cu petreceri, tămbălău. A fost mai mult decât bine ce am ales noi, am avut oamenii pe care ni i-am dorit alături și a fost perfect.”, a mai spus Roxana pentru sursa citată.

