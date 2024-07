Sânziana Negru și Ștefan Floroaica sunt protagoniștii unui mare scandal în mediul online, după ce au aruncat la gunoi o pungă cu mâncare de la Lidl. Cei doi luaseră produsele pentru a realiza un video de promovare al brandului, însă gestul lor a stârnit indignare în rândul urmăritorilor.

Singurul influencer care a reacționat public la această situație este Ruxi, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”. Creatoarea de conținut a spus lucrurilor pe nume, criticându-i pe cei doi într-un mod original. Ruxi s-a filmat îmbrăcată în pungi de la brandul german, promovând un mesaj împotriva risipei alimentare. „Mâncarea e sfântă”, a transmis Ruxi.

Aflat la un festival, cuplul a achiziționat mai multe produse de la Lidl pentru a le face reclamă. Printre acestea se aflau ecleruri, macarons, crenvuști, cârnați, chipsuri, covrigi, înghețată, pui la rotisor și limonadă. După ce au terminat de filmat videoclipul de promovare, aceștia au aruncat punga cu mâncare la gunoi, provocând un val de critici.

Ruxi a publicat o parodie în care se arată fericită pentru că a prins ofertă la „pungile speciale” în care îți poți arunca mâncarea la gunoi, ironizând astfel gestul celor doi. În plus, creatoarea de conținut a scris și un mesaj emoționant referitor la risipa alimentară, amintind de experiența ei din emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, unde a învățat ce înseamnă să fii înfometat în junglă.

„Nu doresc nimănui să știe cum e să vrei să mănânci și să nu ai ce”

„Mereu îmi comand mai mult decât trebuie și iau la pachet ce rămâne. Găsesc cui să îi dau. Ori îi dau unei vecine, ori cuiva pe stradă ori vreun prieten se trezește că e flămând. De când am fost în junglă, am înțeles cum e să trăiești cu senzația de foame zilnic. E oribil! Gândul că mulți trăiesc zilnic cu foamea… nu doresc nimănui să știe cum e să vrei să mănânci și să nu ai ce”, a scris Ruxi pe Instagram.

Ștefan Floroaica explică de ce au aruncat la gunoi produsele Lidl

După criticile primite în online, Ștefan Floroaica a reacționat. Și-a luat vina asupra lui, a explicat că el a aruncat produsele Lidl la gunoi, că acestea nu mai puteau fi consumate. „Aveam de făcut un material pentru un brand, nu-l mai precizez pentru că ne e ruşine de situaţia creată, (….) ideea era ca Sânziana să cumpere 10 produse iar eu să le identific.

Eu m-am raportat la aceste produse ca fiind, cum să spun, care să ne ajute să facem materialul acesta video. Deci cumva le-am văzut cu scop de a crea acel video, cumva ne câştigăm pâinea din treaba asta, nu e un secret. Ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material. După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi.

Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse. Într-adevăr, unele puteau fi împărţite, dar marea majoritate a lor, nu. Acesta a fost raţionamentul meu în momentul ăla”, a transmis el pe TikTok. Până la acest moment, Sânziana Negru nu a făcut declarații.

