Creatoarea de conținut și luptătorul de MMA, chiar dacă sunt adversari în competiție, au dat frâu liber sentimentelor. „Cum să te pupi cu Mitrică?! Am rămas şocată, cum să te pupi cu el? Rux, ce ai făcut? Intenţionat?”, a vrut să știe Anisia Gafton.

Aceasta nu a ezitat și i-a pus și mai multe întrebări lui Ruxi, după ce a văzut-o că s-a sărutat cu Cristi Mitrea. „Îţi place de el? Te-ai îndrăgostit de el?”, a întrebat ea, primind imediat un răspuns.

„Doamne, m-am pupat cu Mitrică! Da, am simţit ceva, o scânteie”, a ținut să mai adauge concurenta de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Cristi Mitrea, relație de 4 ani cu Andreea Caranda

În urmă cu un an s-a aflat că luptătorul Cristi Mitrea are o relație cu Andreea Caranda, producătorul emisiunii „Vorbește lumea”. „E ceva. E acolo, nici noi nu știm ce este. O iubesc. Probabil sunt și aici. Da, da, e ceva acolo de mult timp. Este un du-te-vino. Are și un copil mai mare, am scăpat. Mi-e teamă să fac pasul (n.r. – căsătorie). Cred că ne ducem pe patru ani eu cu Andreea Caranda. Da, ne vedem destul de des. Da, se duce spre relație. Nu suntem cuplu așa, suntem noi între noi. Ne aprindem repede, suntem pe adrenalină, suntem puternici.

Suntem pe smardoială. Emoțional vorbind, avem un confort foarte mare în a sta împreună, ne completăm din multe puncte de vedere. Este viitoarea. Ar putea fi viitoarea mea soție. Dacă ar tăcea câteodată, ar fi perfect”, a declarat Cristi Mitrea în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Din iunie 2021 și până acum, Cristi Mitrea, care e fostul iubit al Andreei Mantea, nu a mai făcut declarații despre viața lui amoroasă.

