Până acum, Claudia Pătrășcanu locuia în Constanța împreună cu mama ei, însă acum a ales să se mute doar cu cei doi băieți ai săi. Cântăreața și-a construit o vilă pe gustul ei, pe un teren lăsat moștenire din partea părinților, iar de câteva săptămâni s-a mutat în noua locuință. Inițial, Gabi Bădălău s-a oferit să îi cumpere acesteia o casă în București, pentru ca el să fie mai aproape de copii, însă ea a refuzat.

Claudia Pătrășcanu susține că nu a primit niciun ajutor din partea lui Gabi Bădălău, iar mama ei a fost cea care a ajutat-o cu toate.

„S-au auzit multe zvonuri, că ar fi fost cumpărată de fostul soț pentru copii… nimic adevărat. Tatăl copiilor mei nu a contribuit cu niciun leu la aceasta casă! Când un părinte vrea și își dorește din suflet să facă ceva pentru copilul lui, face și punct. Restul sunt vorbe, laude și nimic.

Casa în care locuiesc eu și copiii mei este o moștenire pe care părinții mei o aveau în terenuri. Cum dorința mea era să mă mut într-o casă mai mare, mama a luat decizia de a mă ajuta și de a-și vedea nepoții fericiți. Fiecare ban câștigat de mine a fost investit în designul casei, așa cum mi-am dorit și cum am visat”, a povestit Claudia Pătrășcanu pentru cancan.ro.

Recomandări Rezultate finale BAC 2023. Notele după contestații au fost afișate pe edu.ro

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cântăreața a povestit că a făcut multe sacrificii pentru a construi această casă. Ea a renunțat la multe obiceiuri costisitoare și la un moment dat și-a vândut chiar și din haine și bijuterii.

„Trei ani și jumătate nu mi-am achiziționat nici măcar un fixativ pentru păr, renunțasem la șampoanele de păr scumpe, la creme, la haine. Mi-am vândut haine, accesorii, la evenimente mă îmbrăcam cu ce aveam în dressing. Singurii bani pe care îi cheltuiam au fost pe mâncare, activitățile extrașcolare ale copiilor, grădinița, plăcerile lor. Când mă uitam în ochii lor, vedeam doar curaj, ambiție, putere și dorința de a reuși și de a le oferi ceea ce îmi doream pentru noi.

Să vă zic cum alergam la București să iau marfă pentru magazinul online? Ierni grele și geroase… Eu mă schimbam în frig pentru a face postări frumoase și pentru a vinde. Adormeam la 1-2 dimineața și mă trezeam la 5 să fac colete pentru a le trimite clientelor. Făceam peste 50 de colete. Mă ocupam și de copii, școală, mâncare, de magazinul online și de cariera mea.

Recomandări Directoarea de cabinet a vicepreședintelui de la ICR Attila Iuliu Weinberger și-a depus demisia. Acuză „limbaj și comentarii neadecvate, de umilire și dispreț”

„Această casă va rămâne moștenire copiilor mei”

Niciodată n-am spus că nu mai pot, dar am spus: mulțumesc, Doamne, că le pot face pe toate. Am făcut multe sacrificii și am muncit cinstit și azi mă bucur pentru copiii mei, iar când deschidem ușa casei noastre, aveam cea mai mare liniște. Eu pot mult și întotdeauna fac ca lucrurile să fie făcute după placul lui Dumnezeu.

Am avut prieteni adevărați, care mi-au fost alături, mama, copiii mei. Aceasta casă va rămâne moștenire copiilor mei. Suflet pentru suflete!

Se spune că pe copii să-i ajuți atunci când chiar au nevoie cu adevărat. Atât eu, cât și copiii mei aveam nevoie să fim liniștiti. Aici a fost mâna lui Dumnezeu, care așează lucrurile”, a mai declarat artista.

Playtech.ro Gestul tandru făcut de Kate și William în public. Fanii s-au emoționat, nu s-au mai ascuns

Viva.ro Mioara și Petre Roman s-au iubit, dar el a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Ce s-a aflat despre mariajul de 30 de ani: 'Am fost ca un trofeu'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România, alături de Zewa

FANATIK.RO Descoperă zodiile cu noroc în horoscopul săptămânal. Cine dă lovitura în weekend

Știrileprotv.ro Discuții secrete despre Ucraina între americani și Kremlin. Când ar putea avea loc negocieri de pace între Kiev și Moscova

Observatornews.ro BNR a lansat o nouă monedă din argint, cu valoarea de 10 de lei. Preţul de vânzare stabilit

Orangesport.ro "Comandantul CSA Steaua mi-a dat mesaj acum". Ştefan Bichir a dat răspunsul privind accesul FCSB pe Stadionul Steaua: "Înseamnă că?" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Una dintre cele mai mari actrițe s-a reapucat de băutură și a ajuns să vorbească singură pe străzi. Drama vedetei pe care mulți români au îndrăgit-o