Andreea Sasu și Philipp Plein au vorbit deschis despre relația lor într-o apariție rară împreună. Celebrul designer german a făcut dezvăluiri despre perioada dificilă prin care au trecut și a explicat ce sacrificii a făcut partenera sa pentru ca familia lor să rămână unită.

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Philipp Plein: „Andreea este eroina mea”

Andreea Sasu și Philipp Plein formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună un băiețel, Hurricane. Deși apar rar împreună în spațiul public, cei doi au acceptat recent invitația de a participa la podcastul „Nocturn cu Alex Dobreanu”, unde au vorbit despre relația lor și despre provocările pe care le-au întâmpinat.

Designerul a explicat că partenera sa a dat dovadă de multă răbdare într-o perioadă complicată, marcată și de situația dintre el și Lucia Bartoli, fosta lui iubită.

Philipp Plein a povestit că, timp de un an, și-a petrecut weekendurile alături de copiii din relația anterioară, în timp ce Andreea Sasu rămânea singură acasă.

„Andreea este eroina mea, pentru că ea este cea care a acceptat situația. Este o femeie mândră, frumoasă, puternică. Și ea a acceptat faptul că în fiecare weekend eram plecat cu fosta mea iubită și cu copiii mei. Ea a fost singură acasă, în fiecare weekend, timp de un an. De Paște, eram în Los Angeles cu Lucia și copiii, iar Andreea era însărcinată și era singură acasă. Mă simt prost pentru asta și trebuie să spun că a fost o greșeală”, a declarat Philipp Plein, în podcastul Nocturn cu Alex Dobreanu.

Designerul spune că regretă deciziile din trecut

În cadrul aceluiași interviu, creatorul de modă a recunoscut că privește diferit acea perioadă și consideră că unele dintre alegerile făcute atunci nu au fost cele mai potrivite.

El a subliniat că apreciază faptul că Andreea Sasu a înțeles contextul și a ales să îi fie alături, în ciuda dificultăților prin care au trecut împreună.

Ce propunere i-a făcut fostei iubite, Lucia Bartoli

Philipp Plein a vorbit și despre relația cu Lucia Bartoli, mama copiilor săi, dezvăluind că i-a făcut o propunere pentru a facilita timpul petrecut de cei mici alături de ambii părinți.

Designerul susține că i-a oferit posibilitatea să locuiască într-una dintre proprietățile sale din Cannes, împreună cu copiii, fără nicio restricție.

„Luciei i-am dat totul. I-am oferit totul. I-am spus: poți veni în casa mea, veniți la Cannes. Casa mea de oaspeți este ca un palat. I-am făcut și ei casă de oaspeți, un etaj complet, dressing, cameră pentru copii, dormitor. I-am spus: Poți veni oricând aici, chiar și dacă ai un nou iubit. Vino aici, folosește-mi casa. Este casa în care copiii mei trăiesc”, a adăugat creatorul de modă.