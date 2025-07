Actorul din Pariu cu Viața și concurent la Te cunosc de undeva, recunoaște că s-a luptat cu viciile mai bine de 12 ani și că, deși la un moment dat a reușit să facă o pauză de șase luni, ulterior a revenit la obiceiurile proaste.

Acesta susține că problemele au debutat încă de pe vremea când cânta în LaLa Band, alături de Dorian Popa, Alina Eremia, Sore, Liviu Teodorescu.

”Problemele au început la 17, 18 ani. Mă distram prea des. Ajungeam fresh la filmări, pentru că, atunci când filmam, nu făceam asta, dar în weekend da, din păcate! Da, din păcate! Mi-a luat 12 ani să înțeleg asta! Ce consumam… Toată lumea știe! Distracția albă”, a recunoscut actorul pentru Cancan.

„Părinții nu au remarcat schimbarea atunci, acasă eram fresh tot timpul. Punea mama cureaua pe mine, mă spărgea dacă afla. Când apărea în presă ceva legat de asta, îi ziceam că sunt prostii. Nu am recunoscut.

Abia acum, când am crescut și am picat în ele, le-am zis să mă ajute. Da, avem nevoie de ajutor. E cel mai important să recunoști că ai nevoie de ajutor. Le-am zis că am o problemă, că vreau să mă distrez non-stop, iar ei m-au ajutat, am stat cu ei…”, a spus Sali Levent.

Recent, despre Sali Levent s-a spus în mediul online că ar fi fost dat afară de la „Te cunosc de undeva”, însă niciuna dintre părțile implicate nu a confirmat sau infirmat aceste zvonuri.

Mai mult decât atât, artistul a fost implicat și la finalul anului trecut într-un scandal, după ce a fost acuzat de fosta lui soție că a agresat-o, iar el a recunoscut, după ce s-au despărțit, că au avut o relație toxică.