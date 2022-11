Invitat la podcastul lui Horia Brenciu, Nea Mărin a declarat că Sânziana Buruiană este una dintre cele mai leneșe vedete cu care a lucrat. „Au fost mai mulți care erau leneși și trebuiau împinși de la spate. Au fost mulți, uite, de exemplu, Simona Senzual și Sânziana Buruiană”, a declarat celebrul coregraf.

Când a auzit declarațiile făcute de prezentatorul de la Antena 1, Sânziana a răbufnit și a explicat de ce nu era atât de activă în emisiune. „Eu făceam treabă doar la Nea Mărin. Eu, de obicei, nu sunt genul de persoană care să aibă vreo legătură cu treburile casnice, pur și simplu doar în emisiuni îmi dau silința.

În rest, de mică am fost răsfățată, am avut ajutor, toată lumea m-a ajutat, m-a răsfățat și atunci normal că mi-a venit greu la emisiunea lui să fac toate lucrurile alea. Dar eu zic că mereu am ținut pasul. Eu am avut și căzătura aia celebră la Nea Mărin în emisiune, pentru că el nu a avut răbdare să mergem să îmi schimb pantofii și am căzut, mi-a căzut telefonul în lac”, a mărturisit aceasta pentru WOWbiz.ro.

Ea a mărturisit că nu este obișnuită să fie gospodină, iar prioritățile sale sunt altele. Sânziana Buruiană a recunoscut că nu-i place să facă treburi gospodărești, iar mama ei mereu a răsfățat-o.

Recomandări Jens Stoltenberg spune că incidentul din Polonia a fost probabil cauzat de o rachetă ucraineană, „dar nu este vina Ucrainei”

„Era un ritm foarte alert, mai ales pentru o persoană care nu a fost niciodată obișnuită cu astfel de treburi. Sunt supărată că a zis așa ceva, pentru că eu doar la el în emisiune făceam treabă. Nici acasă nu fac treabă cum făceam la Nea Mărin.

Fără niciun ajutor și mai ales că nu eram învățată să fac, eu cred că mă descurcam foarte bine, încurcam toată emisiunea, dar, ce-i drept, făceam un mare show, păi cu noi a făcut tot show-ul.

Niciodată nu trăgeam chiulul de la muncă, că știam că e periculos. Și dacă nu voiam, tot trebuia măcar să mă prefac că muncesc. Nici la mama acasă nu am muncit ca la Nea Mărin. Are un stil așa autoritar în care nu ai cum să stai locului, trebuie să ții pasul cu el”, a mărturisit ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Sânziana Buruiană susține că soțul ei nu este deloc deranjat de faptul că ea nu este gospodină. „Eu am avut și un reality cu fetițele, iar când era vorba de treburile casei, nu eram eu aia care se ocupa. Preferam să fac lucruri frumoase, să merg cu ele să le plimb, dar în niciun caz să stau la cratiță. Păi nu m-am născut să stau la cratiță, le las pe altele să fie gospodine.

Recomandări Joe Biden le-a spus aliaților că racheta care a lovit Polonia provine de la sistemul defensiv ucrainean, potrivit unui oficial NATO

E bine că soțul meu nu are pretenții din astea! Știi cum e că mulți bărbați zic că femeia trebuie să facă mâncare, să facă sarmalele bune. Eu nu consider că femeia e făcută să stea la cratiță. Atâta timp cât ești o femeie de carieră, ai o activitate intensă, te ocupi și de copii, chiar nu poți să le faci pe toate și atunci e normal ca la unele dintre treburi să ai parte și de ajutor.

Așa erau bunicile noastre, dar în zilele de azi, femeia are alte treburi, femeia lucrează cot la cot cu bărbatul, are alte atribuții și atunci normal că partea asta casnică are un rol mai mic”, a mai dezvăluit Sânziana.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație după explozia din Polonia! NATO a făcut anunțul ULUITOR!

Viva.ro Lia Bugnar a răbufnit acum! Declarația neașteptată făcut de actriță după ce a aflat că Theo Rose este însărcinată: 'Un soi de milă...'

Observatornews.ro "Ne vedem în trafic băieţii mei". Un minor din Vâlcea s-a filmat pe TikTok în timp ce conducea o maşină şi provoca Poliţia

Știrileprotv.ro Șapte militari români de la „Mihail Kogălniceanu” au fost reținuți de procurorii militari. Ce ar fi făcut la baza NATO

FANATIK.RO LIVE / Două rachete au căzut într-o localitate din Polonia. Stoltenberg: ”Analiza preliminară sugerează că a fost un proiectil ucrainean”

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi specială, care poate schimba multe dintre problemele cărora nu le-au găsit rezolvare

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood