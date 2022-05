Sânziana Buruiană e căsătorită cu fostul fotbalist Nicolae Zuluf și împreună au două fetițe. Pe cea mare a alăptat-o chiar până la patru ani, iar pe cea mică o alăptează chiar și acum. Așadar, de șase ani face continuu asta și le sfătuiește pe femei să îi urmeze exemplul. „Chiar aș putea să intru în Cartea Recordurilor. Nu știu care a fost cel mai mare record, însă eu am deja șase ani și jumătate de alăptat neîntrerupt, pentru că mai întâi am alăptat-o pe Iza, foarte mult timp, iar apoi s-a născut cea mică și nu am făcut deloc pauză.

Le sfătuiesc pe toate femeile să facă lucrul acesta, pentru că imunitatea fetelor este foarte bună. Ele trec peste orice răceală foarte, foarte repede”, a mărturisit Sânziana Buruiană la Antena Stars, conform Spynews.

Sânziana Bucuriană nu se plânge că face asta, dimpotrivă. S-a obișnuit să alăpteze, spune că așa a reușit și să își bage copiii rapid la somn. „Șase ani, da, continuu, pentru că mie, sincer, îmi este ușor. Le adorm foarte repede. În momentul în care le pun la sân, imediat. Adică eu nu mă chinui legănatul, niciodată nu le-am legănat ca să adoarmă sau să găsesc o grămadă de metode”, a mai adăugat ea.

De o bună perioadă, Sânziana Buruiană s-a mutat în Budapesta cu familia. A fost ofertată de o televiziune pentru o emisiune filmată în Budapesta, nu a ezitat și a acceptat, s-a și mutat acolo. „Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an, la «Mămici de pitici», am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele. Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta.

Îi mulţumesc producătoarei de la «Mămici de pitici cu lipici», pentru că datorită acestui proiect frumos, care a cuprins şi naşterea celei de-a doua fetiţe, am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!”, a spus Sânziana Buruiană pentru click.ro.

