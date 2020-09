Sânziana Negru și iubitul ei s-au despărțit. „Am simțit să împărtășesc anumite lucruri cu voi”

„Cei care sunteți aici de mai mult timp știți că eu nu sunt adepta vorbitului foarte mult despre relație, familie, pentru că mi se pare că trebuie să rămână private.

E mai bine ca mai puțină lume să știe ce se întâmplă acasă. Dar pentru că atât eu cât și Bogdan ne desfășurăm munca pe aceste canale de social media și munca noastră s-a îmbinat cu relația, am simțit să împărtășesc anumite lucruri cu voi”, a spus Sânziana Negru pe Instagram.

„Probabil ați observat că Bogdan lipsește de pe Instagramul de ceva timp. Motivul este acela la care s-a gândit mai multă lume și anume că ne-am despărțit.

Am decis acum câteva săptămâni că e decizia corectă pentru noi. Nu am să intru în detalii, dar am vrut să scap de presiunea asta de a ști doar eu pentru că a fost o relație cu foarte multe experiențe pe care le-am împărtășit aici cu voi.

Nu am să spun că e ușor sau să fiu acum femeia puternică și independentă care zice că viața merge înainte, deși asta se întâmplă, pentru că dacă investești măcar și un minim de sentimente în doi ani și jumătate, tot te simți vulnerabil și dezechilibrat.

E perfect normal să simți că deraiezi puțini de la direcția pe care o aveai, dar încerc să mă concentrez pe lucrurile frumoase din viața mea care nu sunt puține.

Cred că a fost cea mai frumoasă relație a mea de până acum prin prisma experiențelor pe care le-am avut”, a mai declarat Sânziana Negru.

