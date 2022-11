Sarah își continuă și în țară cariera sportivă, ea joacă baschet la echipa națională a României. Acum, invitată în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, moderată de Adiță Voicu și difuzată pe canalul de YouTube, theXclusive, Sarah Dumitrescu a răspuns cu sinceritate tuturor întrebărilor, dar și provocărilor.

Întrebată când a văzut-o pe mama ei plângând ultima oară. Sarah s-a emoționat, chiar a lăcrimat. „Și eu plâng la rândul meu, dar numai când e ceva așa legat de familie, adică nu plâng așa din orice! Și când o văd pe mama plângând, așa parcă mă rupe și automat plâng și eu!

Eu am și venit din America să fiu cu ea! Inițial am venit să joc la echipa națională, dar a fost tocmai bine, că și mama avea nevoie să fie una dintre noi acasă! Și am vorbit cu Rebeca și i-am zis că mă duc eu acasă acum! Acum e și rândul meu!”, a spus Sarah, cu ochii în lacrimi, conform kanald.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Cât valorează viața și suferințele unei femei bătute sau ucise în România: 10.000 de euro daune după ce o femeie a fost omorâtă, 2.000 de euro pentru o bătaie cu nunceakul

Pe de altă parte, Sarah a fost întrebată dacă li s-a schimbat viață ei și familiei sale după plecarea lui Laurențiu Reghecampf, după divorțul mamei sale de el. Ea a recunoscut că acum viața lor de familie e altfel.

„Da! Nu prea îmi place mie să vorbesc despre asta, pentru că ceea ce s-a întâmplat e problema mamei, bine și noi suntem oarecum implicați, dar el a plecat! Pentru mine el a plecat! Adică nu mai există în viață mea!

Acum noi trebuie să ne adaptăm la viață noastră fără el și rolul meu acum este cum să o fac pe mama fericită și să se simtă mai în largul ei! Dar ne are pe noi și cred că e destul!”, a mai declarat Sarah.

Instanța a admis cererea de divorț

Judecătoria Buftea a admis pe 19 noiembrie cererea de divorț înaintată de antrenorul lui Neftchi Baku și a dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună, scrie digisport.ro. Laurențiu Reghecampf a făcut primele declarații, după ce instanța a admis cererea de divorț. Antrenorul a transmis recent un mesaj pentru Anamaria Prodan și fiul lor, Laurențiu jr.

Recomandări „Mă întorc la noapte”. Cum arată cazul Justițiarului de Berceni că justiția nu poate fi luată în propriile mâini. Înregistrări video

„Consider că decizia instanței este binevenită, în contextul în care, în ultimele luni, s-a creat atâta tapaj în spațiul public cu privire la acest divorț. Nu a fost opțiunea mea ca procesul să aibă o asemenea durată, dar, până la urmă, s-a încheiat și această epopee. În principiu, niciun divorț nu este de dorit, dar, atunci când nu mai există cale de comunicare, este singura soluție.

De altfel, sper ca și doamna Anamaria Prodan să înțeleagă că, prin această hotărâre, s-a pus capăt oricărei divergențe. Instanța s-a pronunțat asupra tuturor aspectelor, cu maximă chibzuință, așa încât nu cred că mai există niciun alt aspect interpretabil”, a spus Laurențiu Reghecampf pentru Cancan.

De partea cealaltă, impresara susținea că a fost luată prin surprindere de decizia instanței. Anamaria Prodan declară că nici avocatul ei nu știa despre această hotărâre. „Oare cum presa a aflat decizia Judecătoriei Buftea într-un dosar ținut secret, când nici avocatul meu nu știa nimic? Ce drăguț, nu? Reghe comentează o decizie care, oficial, nu a apărut. Decizia nu este motivată, nu o știm exact, căci pe 18, noi, eu și copiii mei, o așteptam cu sufletul la gură. Ne dorim să scăpăm… Şi ce să vezi?!

Recomandări REPORTAJ Băile Herculane riscă să-și piardă singura librărie. Povestea familiei care a deținut-o timp de 50 de ani

Decizia şi amănuntele le știa presa… Numai că ei nu știu că trebuie să așteptăm o decizie oficială, nu să ne facem de râs prin ziare. Nici să inventăm subiecte. Trebuie să vedem motivarea, căci avem cale de atac etc. Greu când ai făcut şcoala pe scări și te înțepi în ochi cu pixul, dacă încerci să-l folosești. Eu și copiii vom da un comunicat din partea familiei şi ne dorim să scăpăm de calvar!”, a susținut Anamaria Prodan pentru Playtech.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? Cea mai frumoasă jucătoare a anilor '90 a făcut senzație la un eveniment recent. Incredibil cum arată acum, la 52 de ani! FOTO

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Ce s-a ales de Ovidiu Cuncea, după ce a apucat-o pe calea bisericii și s-a despărțit de soție.S-a aflat totul chiar din gura lui: 'M-am...'

Observatornews.ro Justiţiarul din Berceni a încălcat ordinul de restricţie la câteva ore după montarea brăţării de monitorizare. Era la mai puţin de 200 de metri de fosta iubită

Știrileprotv.ro O femeie a găsit un pește otrăvitor pe plajă. Este de „1.200 de ori mai puternic decât cianura”, dar se vinde în restaurante

FANATIK.RO Un nou film rupe topul pe Netflix. Producția ciudată pentru luna noiembrie are deja 38 de milioane de ore de vizionare

Orangesport.ro ŞOC | Ţara Galilor vrea să-şi schimbe denumirea după Cupa Mondială. Care ar putea fi noul nume

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2022. Vărsătorii au parte de un moment bun, care vine însă cu o condiție: să fie ei cei care netezesc drumul pentru ceilalți

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday