Sarah, fiica Anamariei Prodan, despre cariera din America și relația cu părinții ei. „Îi ziceam mamei că nu mai vreau”

„Am terminat sezonul și am decis să vin acasă deoarece nu am mai fost de mult timp. Mi-a fost dor de România, de mama, de Bebe. Am avut două operații la genunchi, una în 2019 și una în 2020.

N-am fost niciodată accidentată atât de grav și a fost prima dată când s-a întâmplat, dar a venit și mama, și tata. Au fost alături de mine.

E mult mai diferită viața acolo decât aici. Acolo nu ai timp să faci nimic, în afară de ce trebuie să faci”, a declarat Sarah Dumitrescu la „Xtra Night Show”, citată de Spynews.

„Am plecat din România la sfârșitul clasei a VII-a. Am făcut liceul acolo. Primul an în care m-am mutat plângeam în fiecare zi. Îi ziceam mamei că nu mai vreau în America.

Mi-a fost foarte greu primul an, însă după ce m-am obișnuit au fost cei mai frumoși ani din viața mea”, a declarat Sarah Dumitrescu la „Xtra Night Show”.

Sarah Dumitrescu a debutat în anul 2019 în baschetul de colegiu din America, NCAA, ultimul nivel înainte de WNBA, liga profesionistă americană de baschet.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Cei 11 copii refugiați ai lui Iura. Viața copiilor orfani ucraineni într-o tabără din Bistrița

Povestea rezistenței uimitoare a piloților ucraineni în fața forțelor aeriene ruse: „Ei au întotdeauna de cinci ori mai multe avioane în aer”

Colaborator ucrainean al Radio France, bătut cu ranga, legat de un pom 3 zile, aruncat într-un beci inundat și electrocutat de militarii ruși

Superiahtul luxos blocat în Italia îi aparține de fapt lui Putin, susține o investigație a echipei lui Navalnîi. Ce dovezi oferă

GSP.RO Răsturnare de situație în cazul celui mai bun lunetist din lume: „Aici e dovada”

Playtech.ro ȘOC! Ce au făcut refugiații cu mâncarea primită în Gara de Nord. Nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro Unde au dispărut Șoigu și Gerasimov? Ministrul rus al Apărării și șeful armatei nu au mai apărut în public de 12 zile

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2022. Gemenii se pot folosi de ziua de astăzi pentru a face un pas înainte spre un autocontrol mai bun

Știrileprotv.ro Cine este femeia din Ucraina care a trecut granița în Ungaria cu aproape 29 de milioane de dolari și un milion și jumătate de euro cash

Telekomsport Un apropiat al Alinei Kabaeva a rupt tăcerea. Lovitură de teatru: cum a răspuns iubita lui Vladimir Putin când prietenele au implorat-o să oprească războiul

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special