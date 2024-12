Brigitte Pastramă a povestit totul pe contul de socializare, unde a precizat că nu i s-a întâmplat niciodată așa ceva.

”Astăzi am trăit o experiență șocantă în locul de petreceri pentru copii pe care îl am de 13 ani. Am avut o rezervare de petrecere aniversară pentru un pachet Vip de 10 copii, mămica am înteles că a anunțat faptul că va avea candy bar și fântână de ciocolată, dar în momentul în care a ajuns la locație a dorit să-și instaleze fântâna de ciocolată exact în fața animalelor roboți din spatiul dedicat șederii adulților – Junglă.

Am fost nevoită să vin în locație pentru a-i explica faptul că în locație nu primim fântână de ciocolată, dar voi face o excepție pentru ea, dar că nu imi pot permite să pun ciocolată lângă animalele animatronice, deoarece copiii vor mangaia animalele cu mânuțele pline de ciocolată și nu pot spăla ușor animalele.

În acel moment, toate femeile – erau toate de etnie rromă, au sărit pe mine, au început să strige la mine că e locația lor, că au închiriat tot locul, că fac ce vor în locație, am fost filmată în timp ce încercăm să iau masa din fața animalelor, fără a avea încuviințarea mea, apoi au început să spună că mă aruncă afară, că ele au bani de ma îngroapă, m-au făcut în toate felurile, și m-au amenințat că mă distrug. Tot ceea ce s-a întâmplat astăzi m-a făcut să iau decizia să selectez clientelă care va organiza petreceri în încinta locației de petreceri pentru copii”, a declarat Brigitte Pastramă, pe rețelele de socializare.

