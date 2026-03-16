„One Battle After Another”, Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat

Actorul Robert Downey Jr. a prezentat la gala Premiilor Oscar 2026 două dintre trofeele dedicate scenariului, categorii care recompensează baza oricărui film: povestea. În fața publicului de la Dolby Theatre, actorul a anunțat câștigătorii pentru cel mai bun scenariu adaptat și cel mai bun scenariu original, două premii urmărite cu mare interes în fiecare an.

Premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat a fost câștigat de filmul „One Battle After Another”, scris de Paul Thomas Anderson.

„Mulțumesc. Mulțumesc foarte, foarte mult. Sunt incredibil de onorat să fac parte din această istorie. Acesta este o adaptare, așa că îi datorez o mare admirație și recunoștință lui Thomas Pynchon. Orice scriitor știe că fie ceri iertare, fie mulțumirile speciale sunt pentru familia ta și pentru oamenii cu care împarți același acoperiș, cei care suportă ce înseamnă să trăiești cu un scriitor.

Maya, Deanna, Raina, Sylvia, Goo, unchiul Paul, Jojo. Am scris acest film pentru copiii mei, ca să spun «îmi pare rău» pentru mizeria pe care am lăsat-o în lume, lumea pe care le-o lăsăm lor. Dar și cu speranța că ei vor fi generația care, sper, ne va aduce mai mult bun-simț și decență. Maya, Pearl, Lucy, Jack și Ida. Vă iubesc. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc”, a spus el pe scenă.

Filmul, regizat tot de Anderson și avându-l în rol principal pe Leonardo DiCaprio, a fost unul dintre cele mai discutate titluri ale sezonului de premii. Victoria confirmă încă o dată reputația lui Paul Thomas Anderson ca unul dintre cei mai respectați scenariști și regizori ai cinematografiei americane.

De-a lungul carierei, Anderson a semnat scenariile unor filme devenite clasice moderne, precum „There Will Be Blood”, „Boogie Nights” sau „Phantom Thread”.

„Sinners” câștigă Oscarul pentru cel mai bun scenariu original

Premiul pentru cel mai bun scenariu original a fost câștigat de filmul „Sinners”, scris și regizat de Ryan Coogler.

Filmul a fost una dintre marile povești ale sezonului de premii și a atras atenția criticilor încă de la primele proiecții. Povestea urmărește doi frați gemeni care revin în orașul natal și descoperă că trecutul lor este mai complicat decât credeau.

„Vreau să mulțumesc Academiei că s-a gândit la filmul nostru, care a apărut acum aproape un an. Este o onoare incredibilă. Vreau să le mulțumesc colegilor mei nominalizați. Vreau să vă mulțumesc pentru darul pe care l-au fost filmele voastre și pentru prietenia voastră din ultimii ani și luni. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest film, începând cu Warner Bros. Mike și Patti sunt aici, David este pe undeva.

Toată distribuția și echipa mea, vă rog să vă ridicați. Sunteți incredibili. Sunteți incredibili. Dumnezeule! În cartea mea, voi sunteți câștigători. Pentru mine, voi toți sunteți câștigători.

Sevon Honey și Zinzi Cooper, sunteți cea mai bună echipă din lume. Zinzi, ești cea mai bună soție și mamă din lume. Fiecare zi pe care o petrec cu tine este mai bună decât cea de dinainte. Iar părinților mei, care sunt aici, vă mulțumesc pentru toate amintirile. Vă mulțumesc că m-ați făcut să cred în mine. Și copiilor mei care sunt acasă și se uită, îmi pare rău pentru tot timpul în care am lipsit. Tata vă iubește.

Amintirile sunt tot ce avem. Sper că v-am oferit unele foarte frumoase. Și vă doresc să trăiți o viață lungă. Iar când tata va deveni doar o amintire, vreau să vă amintiți un singur lucru: Vă iubesc mai mult decât orice. Mulțumesc.”

Producția îl are în rol principal pe Michael B. Jordan, într-o interpretare care a fost intens discutată în sezonul premiilor.

Prin aceste două premii, „One Battle After Another” și „Sinners” confirmă statutul de filme-cheie ale anului cinematografic.

Oscarurile pentru scenariu sunt considerate printre cele mai importante distincții ale Academiei, deoarece recompensează ideea și structura care stau la baza unui film. Iar în acest an, trofeele au mers către două povești foarte diferite, dar la fel de apreciate de critici și public.

