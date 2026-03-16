„One Battle After Another”, Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat

Actorul Robert Downey Jr. a prezentat la gala Premiilor Oscar 2026 două dintre trofeele dedicate scenariului, categorii care recompensează baza oricărui film: povestea. În fața publicului de la Dolby Theatre, actorul a anunțat câștigătorii pentru cel mai bun scenariu adaptat și cel mai bun scenariu original, două premii urmărite cu mare interes în fiecare an.

Premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat a fost câștigat de filmul „One Battle After Another”, scris de Paul Thomas Anderson.

„Mulțumesc. Mulțumesc foarte, foarte mult. Sunt incredibil de onorat să fac parte din această istorie. Acesta este o adaptare, așa că îi datorez o mare admirație și recunoștință lui Thomas Pynchon. Orice scriitor știe că fie ceri iertare, fie mulțumirile speciale sunt pentru familia ta și pentru oamenii cu care împarți același acoperiș, cei care suportă ce înseamnă să trăiești cu un scriitor.

Maya, Deanna, Raina, Sylvia, Goo, unchiul Paul, Jojo. Am scris acest film pentru copiii mei, ca să spun «îmi pare rău» pentru mizeria pe care am lăsat-o în lume, lumea pe care le-o lăsăm lor. Dar și cu speranța că ei vor fi generația care, sper, ne va aduce mai mult bun-simț și decență. Maya, Pearl, Lucy, Jack și Ida. Vă iubesc. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc”, a spus el pe scenă.

Filmul, regizat tot de Anderson și avându-l în rol principal pe Leonardo DiCaprio, a fost unul dintre cele mai discutate titluri ale sezonului de premii. Victoria confirmă încă o dată reputația lui Paul Thomas Anderson ca unul dintre cei mai respectați scenariști și regizori ai cinematografiei americane.

De-a lungul carierei, Anderson a semnat scenariile unor filme devenite clasice moderne, precum „There Will Be Blood”, „Boogie Nights” sau „Phantom Thread”.

„Sinners” câștigă Oscarul pentru cel mai bun scenariu original

Premiul pentru cel mai bun scenariu original a fost câștigat de filmul „Sinners”, scris și regizat de Ryan Coogler.

Filmul a fost una dintre marile povești ale sezonului de premii și a atras atenția criticilor încă de la primele proiecții. Povestea urmărește doi frați gemeni care revin în orașul natal și descoperă că trecutul lor este mai complicat decât credeau.

„Vreau să mulțumesc Academiei că s-a gândit la filmul nostru, care a apărut acum aproape un an. Este o onoare incredibilă. Vreau să le mulțumesc colegilor mei nominalizați. Vreau să vă mulțumesc pentru darul pe care l-au fost filmele voastre și pentru prietenia voastră din ultimii ani și luni. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest film, începând cu Warner Bros. Mike și Patti sunt aici, David este pe undeva.

Toată distribuția și echipa mea, vă rog să vă ridicați. Sunteți incredibili. Sunteți incredibili. Dumnezeule! În cartea mea, voi sunteți câștigători. Pentru mine, voi toți sunteți câștigători.

Sevon Honey și Zinzi Cooper, sunteți cea mai bună echipă din lume. Zinzi, ești cea mai bună soție și mamă din lume. Fiecare zi pe care o petrec cu tine este mai bună decât cea de dinainte. Iar părinților mei, care sunt aici, vă mulțumesc pentru toate amintirile. Vă mulțumesc că m-ați făcut să cred în mine. Și copiilor mei care sunt acasă și se uită, îmi pare rău pentru tot timpul în care am lipsit. Tata vă iubește.

Amintirile sunt tot ce avem. Sper că v-am oferit unele foarte frumoase. Și vă doresc să trăiți o viață lungă. Iar când tata va deveni doar o amintire, vreau să vă amintiți un singur lucru: Vă iubesc mai mult decât orice. Mulțumesc.”

Producția îl are în rol principal pe Michael B. Jordan, într-o interpretare care a fost intens discutată în sezonul premiilor.

Prin aceste două premii, „One Battle After Another” și „Sinners” confirmă statutul de filme-cheie ale anului cinematografic.

Oscarurile pentru scenariu sunt considerate printre cele mai importante distincții ale Academiei, deoarece recompensează ideea și structura care stau la baza unui film. Iar în acest an, trofeele au mers către două povești foarte diferite, dar la fel de apreciate de critici și public.

Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Dezvăluirea care a șocat pe toată lumea! Ce a recunoscut abia acum Ioana Grama despre fostul ei soț, alături de care are o fiică pe nume Ayana: „Îmi este...
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Român din Austria, găsit mort într-un container de haine uzate. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Preț miei Paște 2026. Cât costă kilogramul de carne de miel la București? „Am luat jumătate și am terminat bâlciul!”
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Regula pe care Nicu Grigore i-a impus-o fiicei Bellei Santiago. Este un tată strict. „Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată”
„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu, imagine de senzație. Blondina a încins imaginația bărbaților
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare