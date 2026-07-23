Recent, fosta dansatoare a Deliei și-a dus copiii la salon și a postat momentul în mediul online. Mihaela Cojoc, fosta soacră a Andreei a reacționat imediat.

Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip cu fiul ei cel mic în timp ce dormea pe scaunul de la salon. Aceasta a scris în spirit de glumă că asta a fost soluția pentru a-l adormi pe băiat.

„Am găsit soluția. Astăzi nu voiau să doarmă de prânz, așa că am dat o fugă cu ei la doamna Anca, la salon, a scris Andreea Popescu în dreptul postării.

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Fosta soacră a reacționat imediat și a scris în secțiunea de comentarii despre o amintire asemănătoare cu fiica Andreei, Anastasia. „Ca și Anastasia când a fost la coafor, la Târgu Mureș!”, a răspuns mama lui Rareș Cojoc. „Da! Hahah! Vezi ca e pin-uit. Videoul cu voi două”, a adăugat Andreea Popescu.

Andreea Popescu s-a plâns că nu este căutată de bărbați

Andreea Popescu a vorbit deschis cu urmăritorii săi despre viața de după divorțul de Rareș Cojoc și a făcut o mărturisire neașteptată. Influencerița spune că, deși primește numeroase mesaje și complimente din partea femeilor, foarte puțini bărbați o contactează pe rețelele de socializare. Curioasă să vadă cine i-a scris, aceasta a verificat mesajele primite pe Instagram și a avut parte de o surpriză.

„De când sunt în această situație superbă de femeie singură, de-a lungul timpului, mi-au scris câțiva bărbați. Nu foarte mulți. Câțiva. Nu exagerat. Câțiva. Și ieri eram într-o conversație cu o prietenă de-a mea și vorbeam cu acest social media. Și m-am dat seama că mă caută prea puțini bărbați. Și atunci am avut curiozitatea să intru prin message request. Pentru că mie îmi scriu 99% femei. Și am intrat să cercetez un pic Instagramul ăsta, păi nu se poate, măi”, le-a spus Andreea Popescu urmăritorilor săi.

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