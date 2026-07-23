„Am lucrat pe șantier, la Casa Poporului, magazinul Unirea Splai. Eram electrician, trăgeam cabluri. Fără mănuși, că nu poți să pui cabluri cu mănuși, că nu prea mai ai dexteritate. Am lucrat ca paznic de noapte după aceea, când am intrat la facultate. Nu aveam nevoie de experiența de job, dar aveam nevoie de bani. Pentru că mă creștea doar mama! Nu existau bani în plus. Dacă voiam ceva, o haină, câteodată și mâncare, trebuia să lucrez. În paralel, am făcut o mulțime de lucruri: eram prezentator la SOTI, eram paznic de noapte și a doua zi mergeam și la școală”, a mărturisit Lucian Mîndruță în fața lui Marius Manole.

În presă a lucrat inițial ca traducător

În presă, el a ajuns inițial ca traducător: „Între timp, am început la o agenție de presă. Traduceam buletinele pentru ambasadă, din română în engleză. Pentru că eram destul de fluent în engleză, visul meu era să lucrez în America. Am ajuns într-o redacție de știri, am început să mă duc și pe teren și, de acolo, am ajuns la SOTI.

Am fost în străinătate, cu opțiunea să rămân, și eram la CNN ca intern, am dat și probe acolo. Discutând cu cei de acolo despre o eventuală rămânere, mi-au spus care sunt condițiile: doi ani n-ai voie să te întorci în România, pentru că trebuia să aplici pentru Green Card. Și m-am gândit: Păi, n-o mai văd pe mama pentru doi ani! Eu am o treabă în România, să mor cu Iliescu de gât. Naivități! Și m-am întors. Mi-a fost frică să rămân”.

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Lucian Mîndruță a mai vorbit la „Întrebarea mesei rotunde” și despre cariera sa „ratată” de actor.

„Doamna Cristina Nicolae, care a făcut un film pe nume «Al patrulea gard de la debarcader», a venit într-o bună zi, în clasa a XI-a, să facă recrutări la Liceul «Mihai Viteazul». Căuta un personaj principal pentru acest film care era un soi de «Liceenii», dar făcut de un alt regizor. Era super la modă «Liceenii», ieșise cu un an înainte și toți regizorii își doreau un «Liceenii 2».

A venit la noi în clasă și m-a selectat și pe mine. Și mi-a zis: «Vino la Buftea miercurea viitoare, pentru proba de cameră». Și m-am dus să cer voie doamnei diriginte. Doamna dirigintă era profă de mate. Eu, la mate, stăteam foarte prost, nu eram un Nicușor Dan. Doamna ura artele și pe mine într-o anumită măsură… Și mi-a zis: «Dacă te duci la Buftea, te las corigent». Așa s-a oprit cariera mea de actor”, și-a amintit jurnalistul.

Cum a devenit Lucian Mîndruță influencer în mediul online

Fostul prezentator TV a mai dezvăluit și cum a ajuns să fie una dintre cele mai urmărite persoane publice din mediul online: „Nu eram în online dacă nu rămâneam fără jobul de prezentator. Oficial, am vrut eu să plec, ca să urmez alte proiecte. Când am rămas fără job, am dat accept la 2.500 de doamne și domnișoare care-și doreau să fie prietene cu «prezentatorul de la știri». Eu nu mai eram prezentator, dar cererile rămăseseră în arhiva de la Facebook”.

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