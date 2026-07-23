Punctul cel mai fierbinte al șantierului

El a oferit detalii într-un clip video postat pe 22 iulie, pe Facebook, și despre stadiul lucrărilor la viaductul peste râul Cleja, pe care îl consideră „punctul cel mai fierbinte al șantierului”.

„Cel mai fierbinte punct pe care îl avem cel puțin pe Autostrada Moldovei. Este vorba de cea mai mare structură pe care o construim acum, un pod viaduc de aproximativ 1,2 km. (…) Sute de muncitori și 15 macarale care lucrează acum pentru a se monta ultimele grinzi. (…) Este un pod viaduct care supratraversează Magistrala 500 Cale Ferată (CF) și râul Cleja”, a precizat secretarul de stat.

Se va putea circula între Adjud și Bacău până la sfârșitul lunii august

Ulterior, Irinel Scrioșteanu s-a urcat în mașină și a prezentat kilometru cu kilometru, de la viaductul de peste râul Cleja și până la nodul rutier din nordul Adjudului. Muncitorii erau la muncă, în pofida vremii ploioase.

„Cea mai mare concentrare de forțe este în zona nodului rutier de la Bacău, acolo unde sunt și ceva restricții de trafic spre și dinspre centura Bacăului. Mai avem un pod de aproximativ 800 de metri, la care, la fel, se lucrează foarte intens”, a mai precizat acesta.

„Mobilizarea imensă a constructorului în șantier ne permite să ne menținem obiectivul de a da în trafic acest tronson până la sfârșitul lunii august”, a mai spus oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Ajuns la nodul rutier de la Adjud Nord, secretarul de stat a spus: „Suntem sub giratoriul care face legătură între drumul național și autostradă. De aici se va deschide autostrada până la Bacău și sper eu că, până în decembrie (va fi deschisă n.r.), până la Pașcani”.

Întregul tronson Adjud-Bacău are o lungime totală de aproximativ 46 km, alcătuit din: lotul 2 Adjud – Răcăciuni (24,5 km) și lotul 3 Răcăciuni – Bacău (21,5 km).

Reamintim că, în luna decembrie 2025, au fost dați în trafic 50 km din tronsonul Focșani – Bacău: 35,6 km din lotul 1 Focșani – Domnești Târg și 14,4 km din lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni.

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