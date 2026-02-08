Decizia vine pe fondul dezvăluirilor recente legate de legăturile lui Mandelson cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuzuri sexuale.

„După multe reflecții, am decis să demisionez din guvern. Numirea lui Peter Mandelson a fost o greșeală (…) La solicitarea prim-ministrului, am recomandat această numire și îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest sfat”, a declarat McSweeney într-un comunicat scris.

Criza politică din jurul guvernului lui Keir Starmer s-a amplificat în urma publicării unor documente ale Departamentului de Justiție al SUA. Acestea au scos la iveală presupusa implicare a lui Peter Mandelson în furnizarea de informații lui Jeffrey Epstein, informații care ar fi putut influența piețele financiare între 2008 și 2010, perioada în care Mandelson ocupa funcția de ministru în guvernul condus de Gordon Brown.

Numit ambasador în decembrie 2024, după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Peter Mandelson a fost demis de Keir Starmer în septembrie 2025. Această decizie a fost luată după ce au apărut dovezi suplimentare privind relațiile sale cu Epstein, care a murit în 2019. În această săptămână, premierul britanic a declarat că regretă numirea lui Mandelson și și-a cerut scuze victimelor lui Epstein, subliniind că nu era conștient de amploarea legăturilor dintre fostul ambasador și infractorul american.

Conform Sky News, poliția britanică a percheziționat vineri două proprietăți legate de Mandelson, una situată în sud-vestul Angliei și cealaltă în Londra, ca parte a unei anchete în desfășurare privind presupusele sale legături cu Epstein.

Demisia lui Morgan McSweeney marchează o pierdere semnificativă pentru guvernul condus de Keir Starmer. Considerat strategul din umbră al Partidului Laburist, McSweeney a fost numit șef de cabinet în octombrie 2024, la trei luni după revenirea laburiștilor la putere. El a jucat un rol esențial în campania electorală din 2024, fiind arhitectul principal al victoriei categorice a partidului.

Într-o declarație oficială, premierul Keir Starmer a subliniat contribuția majoră a lui McSweeney la succesul Partidului Laburist: „A fost o onoare să lucrez cu Morgan McSweeney atâția ani. El a transformat partidul nostru după una dintre cele mai grele înfrângeri și a avut un rol central în conducerea campaniei noastre electorale. Este în mare parte meritul său că am obținut o majoritate covârșitoare și avem acum șansa să schimbăm țara.

„Am lucrat îndeaproape cu Morgan atât în opoziție, cât și în guvern, și am văzut în fiecare zi devotamentul său față de Partidul Laburist și față de țara noastră. Partidul nostru și eu îi datorăm mult și îi mulțumim pentru serviciile sale”, a declarat Starmer.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE