Schimbare la Survivor România 2023. Ce se întâmplă cu show-ul difuzat la Pro TV și filmat în Republica Dominicană

Au trecut peste patru luni de la momentul în care membrii a două triburi au acceptat cea mai mare provocare a vieții lor – participarea la unul dintre cele mai dure show-uri din lume. Sezonul i-a pus față în față cu jocuri care le-au testat limitele și cu lipsuri care le-au arătat că nu există imposibilul în viață.

Cei mai puternici, cei care i-au convins pe telespectatori că pot mai mult și că merită să rămână în luptă, au ajuns în etapa luptelor individuale. Survivor România 2023 este tot mai aproape de finala care va arăta cine va câștiga titlul în acest sezon.

Cele trei ediții săptămânale Survivor România 2023 se vor vedea de la ora 21:30

Până la ultima confruntare au mai rămas câteva lupte individuale de dus, iar concurenții vor să dea totul pe traseu. Cei de acasă trăiesc alături de aceștia de trei ori pe săptămână și îi susțin în fiecare nouă provocare. Începând de luni, cele trei ediții săptămânale Survivor România se vor vedea de la ora 21:30, imediat după serialul „Las Fierbinți”, care se va vedea de luni până vineri, de la 20:30.

Finala Survivor se va vedea începând cu ora 20:30, live, din Republica Dominicană.

Fie că este vorba despre jocul de Recompensă, Imunitate sau Comunicare, concurenții din tribul Taino demonstrează că sunt capabili să dea totul și să meargă până la final!

Daniel Pavel, declarații înainte de finala Survivor România 2023

În jurnalul său de la Survivor 2023, prezentatorul Daniel Pavel nu a ascuns că are și acum o viață intensă în Republica Dominicană, însă recunoaște că abia așteaptă marea finală, care va avea loc în curând. După aceea, prezentatorul va urca în avion și va reveni acasă, abia așteaptă să se întoarcă în România.

„Ați văzut că în timp ce unii își depășesc limitele pe traseu, am ales să o fac și eu pe mare? Cu placa de surf la subraț, am pornit pe un alt drum pe care vreau să-l cuceresc ca un navigator ce sunt. Știu, poate vă pare că ar fi mai ușor să stau la soare și să mă bucur de calm în puținele minute liniștite pe care le am.

Dar nu am fost niciodată de acord cu ideea de a rata vreo șansă să explorez, să câștig ceva pentru sufletul meu, așa că asta voi face și aici până va veni vremea să mă urc în avionul spre casă. Nu am să ascund că aștept și acea clipă, acel minut care se va transpune într-o numărătoare inversă până la clipa revederii cu tribul meu de acasă!”, a mai transmis el.

În final, Daniel Pavel a mărturisit că e recunoscător pentru că emisiunea are așa de mulți fani. „Semnez aici finalul unei noi file de jurnal. Sper că în continuare o să vă simt la fel de aproape și vă recunosc că mă declar un sentimental care se bucură de fiecare mesaj primit și citit pe conturile de social media, de fiecare dovadă că munca noastră vă aduce vouă seri mai bune”.

