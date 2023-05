Prezentatorul Daniel Pavel și-a început jurnalul de la Survivor România făcând rezumatul săptămânii trecute de concurs. „A fost o săptămână a noilor începuturi, una în care au aflat că trebuie să lupte în fiecare joc pe cont propriu, că nu mai există niciun fel de echipă și că orice mică recompensă este acum vitală pentru parcursul lor.

Daniel Pavel: „Am fost martorul unor lacrimi fără egal”

Au mai rămas, de pe acum, șapte concurenți în lupta pentru marele premiu și pentru titlul de Survivor 2023 și nu vă ascund că încep deja să simt emoțiile aproprierii unui nou final de sezon”, a explicat Daniel Pavel, care a readus în discuție faptul că Robert Moscalu a fost eliminat de la Survivor România 2023 săptămâna trecută.

„Menționam că au mai rămas șapte și sunt sigur că ați fost cu ochii pe noi miercuri și ați văzut că Robert Moscalu a părăsit show-ul și se îndreaptă spre casă, spre toți ai lui. A fost o ieșire incredibil de încărcată în emoții și durere. Am fost martorul unor lacrimi fără egal, am văzut cum adulți atât de puternici pe traseu își dau voie să fie sensibili când pleacă unul de-ai lor. Unul care le-a făcut zilele mai bune și cu care au fost din prima clipă pe Insulă.

„Am văzut șapte Survivori adevărați care țin standardul show-ului la cel mai înalt vital”

A fost un mesaj pe care Robert l-a spus înainte de a-i stinge flacăra și vi-l las și eu vouă mai departe: Râdeți, că așa îmi place mie. Despre această săptămână aș avea multe de spus. Am văzut o Ștefania care i-a învins pe toți în jocul pentru Recompensă, care și-a găsit tăria de a juca ultima tură contra celei mai bune prietene a ei din show, Carmen, am văzut un Krișan care a renăscut iar din propria-i cenușă, o Moromete care a găsit Simbolul Imunității Ascunse și care acum poate lua o decizie atât de vitală în lupta spre finală. Practic, am văzut șapte Survivori adevărați care țin standardul show-ului la cel mai înalt vital. Mă bucur sincer că decizia vă aparține în totalitate pentru că eu nu aș putea niciodată să aleg doar unul să devină campion”, a mai anunțat prezentatorul.

Daniel Pavel face surf în Republica Dominicană

În continuarea jurnalului său, Daniel Pavel nu a ascuns că are o viață intensă în Republica Dominicană, însă acum recunoaște că abia așteaptă marea finală, care va avea loc în curând. După aceea, prezentatorul va urca în avion și va reveni acasă, abia așteaptă să se întoarcă în România.

„Nici eu nu m-am lăsat mai prejos! Oare v-ați uitat pe contul meu de Instagram? Ați văzut că în timp ce unii își depășesc limitele pe traseu, am ales să o fac și eu pe mare? Cu placa de surf la subraț, am pornit pe un alt drum pe care vreau să-l cuceresc ca un navigator ce sunt. Știu, poate vă pare că ar fi mai ușor să stau la soare și să mă bucur de calm în puținele minute liniștite pe care le am. Dar nu am fost niciodată de acord cu ideea de a rata vreo șansă să explorez, să câștig ceva pentru sufletul meu, așa că asta voi face și aici până va veni vremea să mă urc în avionul spre casă.

Nu am să ascund că aștept și acea clipă, acel minut care se va transpune într-o numărătoare inversă până la clipa revederii cu tribul meu de acasă!”, a mai transmis el.

În final, Daniel Pavel a mărturisit că e recunoscător pentru că emisiunea are așa de mulți fani. „Semnez aici finalul unei noi file de jurnal. Sper că în continuare o să vă simt la fel de aproape și vă recunosc că mă declar un sentimental care se bucură de fiecare mesaj primit și citit pe conturile de social media, de fiecare dovadă că munca noastră vă aduce vouă seri mai bune.

Fix cu astfel de seri vă așteptăm luni, marți și miercuri, de la 20:30”, a încheiat el.

