Schimbare la Survivor România 2023 anunțată de Daniel Pavel: „Importanța lor este colosală, schimbă foarte mult din dinamică”

La finalul serii, Daniel Pavel le-a arătat Războinicilor și Faimoșilor două simboluri, unul albastru și unul roșu. „Aceste două simboluri fac parte integrantă din viețile voastre”, a spus prezentatorul.

Daniel Pavel, către concurenți: „Cel care găsește simbolul, să-l păstreze”

Totodată, prezentatorul a spus și cât de importante sunt acele simboluri. „Vor fi ascunse în insulele voastre. Voi trebuie să le căutați, iar cel care găsește simbolul, să-l păstreze, fără să spună tribului că l-a găsit. Importanța lor este colosală, schimbă foarte mult din dinamica”, a mai explicat el. Despre ce este vorba, vom afla în următoarele ediții.

Războinicii, victorie clară în fața Faimoșilor la Survivor România 2023

Aseară, s-a mai încheiat o săptămână dificilă la Survivor România, una în care Războinicii au reușit să înșire victoriile și să-i lase în urmă pe Faimoși. O săptămână în care concurenții au avut de luptat și mai mult, având jocuri de Recompensă, pe lângă cele deja cunoscute de Imunitate și Comunicare.

Ieri, jocul pentru Comunicare a început cu o surpriză dulce din partea lui Daniel Pavel care le-a oferit bomboane de ciocolată, dar și o veste care i-a încărcat cu emoție și lacrimi: câștigătorii au avut șansa de a vorbi cu o femeie iubită din viața lor, telefonic.

Cei care au reușit să se impună au fost, încă o dată, Războinicii. Iar aceștia au avut parte de o bucurie incredibilă, auzindu-și soțiile, iubitele sau mamele. Dacă pentru unii a fost bucurie, pentru ceilalți a fost tristețe. Faimoșii s-au întors în sala de Consiliu pentru a vedea cine va pleca acasă.

Crina Abrudan, eliminată de la Survivor România 2023

Carmen Grebenișan, Crina Abrudan, DOC și Ada Dumitru erau cei care se aflau în pericol, însă pe lângă această teamă, tribul a profitat de moment pentru a discuta și conflictele care-i apasă. Cea pentru care flacăra s-a stins este Crina Abrudan, chiar concurenta care a intrat cel mai târziu în show dintre cei nominalizați.

Așadar, săptămâna aceasta Crina Abrudan a fost eliminată de la Survivor România 2023. Înainte de a pleca, aceasta a spus: „Domnul Dan, nu am niciun regret, nici că am venit, nici că plec. Am venit aici strict pentru mine.

Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu, nici pentru altcineva, nu am venit să demonstrez ceva, cuiva, pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și îmi doream să ajung aici”, a explicat Faimoasa înainte să se despartă de colegii ei.

„Nu știu dacă este devreme că plec, dacă mai trebuia să stau sau nu mai trebuia să stau, asta doar universul știe. Și sunt convinsă că a decis ceea ce este pentru mine. Dacă ies în acest moment de aici, înseamnă că atât mi-a fost mie benefic și util să stau în această competiție”, a mai adăugat ea.

