Patru Faimoși au fost aseară în pericol de eliminare la Survivor România 2023, după ce echipa lor a pierdut cele două jocuri de imunitate ale săptămânii în fața Războinicilor. Carmen Grebenișan, Ada Dumitru, DOC și Crina Abrudan au așteptat cu sufletul la gură decizia publicului.

Crina Abrudan: „Nu am niciun regret, nici că am venit, nici că plec”

Cea din urmă a primit și cele mai puține voturi din partea publicului. Crina Abrudan a fost eliminată de la Survivor România 2023 după nici o lună de competiție, căci pe 13 aprilie ea a intrat în concurs, în același timp cu Mihai Zmărăndescu.

„Domnul Dan, nu am niciun regret, nici că am venit, nici că plec. Am venit aici strict pentru mine. Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu, nici pentru altcineva, nu am venit să demonstrez ceva, cuiva, pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și îmi doream să ajung aici”, a explicat Faimoasa înainte să se despartă de colegii ei.

„Nu știu dacă este devreme că plec, dacă mai trebuia să stau sau nu mai trebuia să stau, asta doar universul știe. Și sunt convinsă că a decis ceea ce este pentru mine. Dacă ies în acest moment de aici, înseamnă că atât mi-a fost mie benefic și util să stau în această competiție”, a mai adăugat ea.

Recomandări SCUMPIREA RCA. Cea mai ieftină asigurare auto obligatorie din România a ajuns 200 de euro, mai mare decât minimumul din Germania și la nivelul unor state din SUA

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

În ultimele zile alături de Faimoși, fosta prezentatoare TV nu s-a mai simțit atât de bine alături de colegii ei. „Am fost retrasă în aceste ultime două zile pentru că tensiunea a fost foarte mare în această echipă și am simțit că oamenii nu-și mai spun lucruri, ci-și reproșează lucruri și-și aruncă cu vorbe…”, a încheiat ea.

Scandal între Crina Abrudan și Bianca Patrichi

Înainte de a părăsi definitiv Survivor România 2023, Crina Abrudan a avut o ceartă cu Bianca Patrichi, colega ei din echipa Faimoșilor. „Pentru mine, ești o dezamăgire”, i-a spus fosta prezentatoare de știri dansatoarei și coregrafei Bianca Patrichi.

Cele două au început apoi să se certe, nici nu s-au pupat și nici nu s-au îmbrățișat la plecarea Crinei Abrudan, dimpotrivă, și-au adresat cuvinte dure. Crina a încercat să se apropie de Bianca, însă aceasta a răbufnit: „Nu mă mângâia, te rog frumos, pe cap așa pentru că nu ți-am făcut absolut nimic să te porți ca cu un jeg…”.

Recomandări După ce în Parlament s-a anunțat „un posibil faliment” pe piața RCA, 20 de firme de asigurări cer aplicarea legii și spun că „avem încredere că instituțiile statului își vor îndeplini atribuțiile”

Crina i-a spus acesteia că bârfește foarte mult și de aceea a dezamăgit-o, iar Bianca i-a reproșat: „ai ținut să arunci cu mocirlă” și că „asta arată multe despre tine”, scrie ebihoreanul.ro.

Cine e Crina Abrudan

Fostă prezentatoare TV, Crina Abrudan are 45 de ani și este căsătorită cu fostul fotbalist Gabi Popescu. Cei doi sunt împreună de ani buni și au una dintre cele mai discrete căsnicii.

„Bună! Mă numesc Crina Abrudan, lumea mă cunoaşte ca prezentatoare de ştiri sportive. Am avut o carieră de 15 ani în televiziune şi patru ani de radio. Am venit la Survivor în primul rând pentru mine, pentru aventură, pentru ca după atâţia ani de prezentare a ştirilor sportive să fiu şi eu parte dintr-o competiţie sportivă.

Sunt foarte bucuroasă să văd că Faimoşii sunt mult mai bine decât i-am văzut eu că sunt înainte să vin, la televizor, şi îmi doresc ca împreună cu colegul meu, cu care m-am alăturat astăzi echipei Faimoşilor, să reuşim să facem echipa să fie ca în primele săptămâni, atunci când câştiga şi era foarte liniştită la consiliile de eliminare. Vă mulţumesc foarte mult pentru primire, mă bucur să fiu aici”, a spunea ea la Survivor, la intrarea în competiție.

GSP.RO Fostă prezentatoare de știri, jignită de Zmărăndescu la Survivor. Soțul i-a sărit imediat în apărare. Reacția fotbalistului din Generația de Aur: „Eu, ca bărbat, mă...”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Serviciile secrete din America, anunț surpriză despre războiul din Ucraina. Cât mai durează

Viva.ro Florin Călinescu renunță definitiv la televiziune! Adevăratul motiv pentru care a plecat de la ProTV: 'Au venit niște băieți și...'

Observatornews.ro Complex de 1.000 de apartamente, construit lângă Bucureşti. Terenul a costat 13 milioane de euro

Știrileprotv.ro Orașul din România care nu are șomeri și se tot dezvoltă. „Avem o firmă la trei locuitori, raportat la populaţia activă”

FANATIK.RO Vietatea din România care a fascinat biologii e pe cale de dispariție. Are un rol esențial în sănătatea pădurilor

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

Unica.ro Oana Roman, critici dure la adresa lui Klaus Iohannis, după vizita oficială din Japonia. 'O aroganță oribilă'

HOROSCOP Horoscop 9 martie 2023. Scorpionii se frământă prea mult pentru nimicuri cărora le-au dat atâta importanță, de au ajuns să îi copleșească