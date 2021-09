După o pauză de câteva zile, „Acces direct” revine la Antena 1 cu un nou sezon, dar și cu multe schimbări. Ora de difuzare s-a schimbat, iar de astăzi, 6 septembrie, telespectatorii pot urmări emisiunea începând cu ora 16.30. Mirela Vaida a anunțat că fanii „Acces direct” vor mai avea parte de o surpriză, anume că decorul din platou a fost schimbat.

Noul sezon al emisiunii se anunță a fi unul plin de surprize. În această dimineață, vedeta a postat pe una dintre rețelele de socializare un mesaj prin care dă veștile bune celor care o urmăresc.

„Bună dimineața! Azi începem un nou sezon «Acces direct»! Nu mai știu al câtelea, pentru că emisiunea asta rulează de vreo 12-13 ani pe post! O emisiune deloc ușoară, dar care vorbește despre ce se întâmplă în jurul nostru! Sezonul nou vine cu schimbări: începem la ora 16.30, în fiecare zi! Se anunță schimbări de decor și sunt extrem de curioasă cum va arată noul platou! Am emoții la fiecare reîntâlnire cu echipa și cu telespectatorii! Așadar, un fel de început de «an școlar», azi, de la 16.30, cu emoțiile și provocările necunoscutului, în fiecare zi! Ăsta-i «directul»! Vă îmbrățișez și vă doresc bine în tot ce faceți”, a fost mesajul publicat de Mirela Vaida.

Prezentatoarea de la Antena 1 este nerăbdătoare să înceapă emisiunea și să-și revadă colegii. Mirela Vaida este extrem de emoționată și promite că va aduce telespectatorilor multe subiecte interesante.

Mirela Vaida a fost atacată la „Acces direct”

Sezonul trecut a fost unul destul de greu pentru prezentatoarea TV. Mirela Vaida a fost atacată în emisiune cu un bolovan, iar de atunci se teme pentru viața ei. Deși a avut parte de un sezon traumatizant, Mirela Vaida nu și-a pierdut entuziasmul și dorința de a se întoarce pe micul ecran.

Vedeta a mărturisit că de la primul atac trece „printr-o traumă de nedescris”, însă încearcă să ascundă totul, să fie tare. „Pot să spun că am început să mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care ajung acasă. Atunci când știi că ești moderator și că totul este în mâinile tale, ai acea forță și, mai ales după un astfel de șoc, am adrenalina aceea care mă ține vie, îmi dă nerv, și mă face să fiu vocală. În momentul în care plec de acolo și mă schimb de haine eu sunt doar un om. Și sunt un om extrem de vulnerabil, care de două luni de zile trec printr-o traumă de nedescris, pe care am încercat să n-o arăt și sunt un om care nu vrea decât să ducă o viață normală, liniștită”, a declarat Mirela Vaida la Antena 3.



