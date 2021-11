Ceasul ticăie, se apropie ora adevărului și a răzbunării finale. Cu fiecare episod, acțiunea ajunge de momentul în care povestea lui Vlad se va încheia. Astăzi, de la 21:30, acțiunea se va concentra pe o întâlnire mult așteptată: la turneul de poker vor ajunge atât Vlad, cât și misteriosul Ghivirigă. Ce reacție va avea eroul principal și cum va reuși să se acomodeze acestei întrevederi, aflăm curând.

Nu toți cei din jurul lui îl vor susține să participe la turneul de poker de la cazino, la care Eliza l-a invitat. Barbu va fi extrem de vocal și îi va aminti lui Vlad ce au pățit el și Miki la ultima întâlnire cu Iordache: „E o capcană, vor să te facă. Pe tine, Vlad, te-am luat de pe străzi, otrăvit, și pe tine, Miki, te-am recuperat după 2 zile, mutilată”. Cu toate acestea, Vlad nu va sta pe gânduri și va încerca să vadă oportunitatea din acest turneu: „E un bilet de intrare în casa dușmanului”.

De turneul de poker știe și Ștefan! Așa că se va folosi de această informație pentru a pune la cale propriul plan. Evident că va avea nevoie de ajutorul noii lui găști, așa că va merge la Șefu pentru a-l obține: „Am fost orb, am avut încredere. Mi-au luat afacerea, casa, copilul. Acum pot să-i fac. Am nevoie de 30.000 de mii de euro și 6 oameni”. Ce are în minte și cum se va descurca? Aflăm de la 21:30.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În cealaltă parte a orașului, Iulia este cu ochii pe mama ei și este decisă să scoată la iveală adevărul despre cea care i-a ucis tatăl. Ajutată de Leo, tânăra va porni pe urmele Deliei și o va urmări prin oraș pentru a vedea ce ascunde. După ce va realiza că mama ei a făcut un parteneriat cu Iordache, Iulia își va găsi alinarea în brațele unui bărbat: „Nu mă simt nicăieri mai în largul meu decât cu tine. Ești, probabil, singurul om care nu mă minte”. Cui îi va face această puternică declarație, vedem diseară!

Nu ratați de la 21:30, cea de-a noua seară a ultimului sezon a unuia dintre cele mai iubite seriale românești ale ultimilor ani. Odată cu începerea turneului de poker, lucrurile se complică tot mai mult, iar trecutul îl va apăsa tot mai tare pe Vlad. Nimic nu va mai fi la fel deoarece… la final, totul se plătește!

Citeşte şi:

Mihai Petre și Elwira au câștigat prima amuletă din Iordania, la „Asia Express”. Ce probe dificile îi așteaptă în Petra

Detalii neștiute din relația lui Adrian Mutu cu soția. „Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani. Eram însurat”

Ce salariu are Mihai Bendeac la teatru. Reacția Deliei când a aflat: „El nu pleacă în vacanțe”

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație cu averea lui Petrică Mîțu Stoian. Unde ajung milioanele, e vestea zilei

Observatornews.ro Cazul surorilor vândute de bunică unor familii de romi. DGASPC Mehedinți spune că fata de 12 ani a fost abuzată în noaptea nunții

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2021. Scorpionii își pun singuri piedici în calea obținerii unor rezultate mai bune la locul de muncă

Știrileprotv.ro Marinar dispărut de la bordul unui șlep în portul Calafat. Bărbatul este căutat de scafandri în Dunăre

Telekomsport Descoperire şocantă a autorităţilor în mai multe garaje din ţară. Ce substanţă "ajungea să fie injectată". Măsură luată

PUBLICITATE 5 accesorii, un singur produs: uscare a părului și coafare în același timp