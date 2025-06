Cristina Cioran (47 de ani) trăiește din nou emoția începuturilor maternității, după ce, în urmă cu trei luni, a devenit mămica unui băiețel adorabil, Max Ioan. Este al doilea copil al vedetei, care se bucură acum de momente prețioase alături de micuț și de fetița ei mai mare, Ema, care se apropie de vârsta de 4 ani.

Cum a slăbit Cristina Cioran după cea de-a doua naștere

În timpul sarcinii, Cristina a luat 12 kilograme, însă a început deja să revină la forma fizică de dinainte. A dat jos 4 kilograme și continuă procesul cu ajutorul unei diete binecunoscute în rândul vedetelor, la care a apelat și în trecut cu succes.

„Suntem în vacanță deja și petrecem 1 iunie la mare. Am un proiect pentru vara aceasta dar încă nu vă pot da detalii. Deocamdată sunt fericită pentru că m-am reapucat de dietă și am intrat în programul Nupo. Am slăbit deja cu această dietă 4 kilograme, dar mai am de muncă însă am ambiția și rezistența necesare ca să dau jos frumos.Nu există pilulă minune, încurajez doritorii de slăbit să meargă spre produse naturale, testate și aprobate, nu pastile care promit minuni.

Este periculos pentru sănătate și trag un semnal de alarmă. Atenție maximă! Eu folosesc în dieta mea suplimente slim boost, produse care sunt aprobate și verificate. Nu merită să te îmbolnăveștica să faci parte dintr-o statistică. Am pus doar 12 kilograme în sarcină, îmi era foarte rău și nu puteam mânca. Nu alăptez acum!”, a povestit Cristina Cioran, pentru click.ro, care este foarte ambițioasă și motivată să scape de kilogramele în plus pe care le-a luat în sarcină.

Ce spune Cristina Cioran despre cei doi copii ai săi

Vedeta a vorbit și despre cei doi copii ai săi, Ema și Max. Cristina Cioran a dezvăluit că în curând va avea loc botezul băiețelului ei.

„Bebelușul este minunat! Ca și Ema, Max este foarte cuminte, doarme foarte bine, se trezește o dată pe noapte. Din fericire, o am alături pe mama care mă ajută enorm! Am împărțit copiii ca să nu existe tensiuni. Max are 3 luni, ne apropiem și de botez dar eu merg pe principiul că bebelușul trebuie să fie întremat. Așa am făcut și la Ema. A fost o perioadă foarte grea din toate punctele de vedere, dar a trecut. A meritat tot greul pentru minunile mele de copii!

Din fericire, am copiii sănătoși și suntem și noi sănătoase atât fizic cât și psihic. Vine o vară minunată, am multe drumuri și proiecte, trebuie să le programez corect, să nu le încurc și amestec”, a mai spus Cristina Cioran.

Cine o ajută pe Cristina Cioran cu cei doi copii

Vedeta spune că își trăiește din plin rolul de proaspătă mămică și este recunoscătoare pentru sprijinul constant pe care îl primește din partea mamei sale, care o ajută zilnic cu cei doi copii.

„M-am schimbat destul de mult de când am copii. Am decis să vorbesc despre greutatea mea corporală și despre lupta pe care am dus-o cu kilogramele pentru că știu că sunt foarte multe persoane care se uită la noi care ne urmăresc și cumva așteaptă să vadă dacă noi trăim aceleași sentimente și chestiuni ca și ei.

Și ei se simt în siguranță dacă cumva văd suișurile și coborâșurile noastre, ale celor care suntem persoane publice. În momentul în care mi-am arătat grăsimile pe Instagram și TikTok, după ce am născut am primit și eu foarte foarte multe mesaje de încurajare pozitive, de la persoane care cumva s-au recunoscut în situația aceasta. Dar am primit și foarte multe mesaje în care mi se spunea: „nu ți-e rușine” sau „în locul tău nu aș posta așa ceva.”

Nu văd de ce! Nu este o rușine să vorbești despre tine despre greutățile tale sau despre încercările din viața ta mi se pare un act de curaj și de aceea vorbesc cu urmăritorii mei de dieta pe care o urmez și de ceea ce întâmpin în cadrul unei diete pentru că nu este ușor. E un sacrificiu, trebuie ambiție, trebuie să suferi un pic ca să simți că funcționează, ca să zic așa”, și-a mai deschis inima Cristina Cioran care se află acum în plină transformare.