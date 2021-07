Sebastian Chitoșcă s-a întors de la „Survivor România”. Cum l-a așteptat familia în Germania

Nu a ajuns în România, ci în Germania. După un zbor lung din Republica Dominicană, Sebastian a ajuns ieri în Dusseldorf. Faimosul a fost întâmpinat pe aeroport de soția lui, Alexandra, de fratele și de părinții lui. Aceștia l-au așteptat cu flori și baloane, îmbrăcați în tricouri pe care aveau imprimate diverse imagini cu Sebi la „Survivor România”.

El regretă că a părăsit concursul chiar înainte de finală. Își dorea tare mult să câștige marele premiu în valoare de 50.000 de euro.

Speră ca Zanni să fie învingător. „Chiar dacă eu am plecat de acolo, tu, Zanni, reprezinți încă prezența mea acolo. Doar dacă vii acasă învingător, toate rănile pe care le am îmi vor trece. Big respect. Te iubesc și te aștept acasă învingător! Acum realizez și regret enorm că am părăsit competiția”, a spus Sebastian Chitoșcă, conform kanald.ro.

Finala „Survivor România”

Marea Finală „Survivor România”, cea care va da câștigătorului mult râvnitului trofeu și al premiului de 50.000 de euro, va putea fi urmărită pe 10 iulie, de la ora 20.00, la Kanal D!

În competiție au rămas doi Faimoși, Zannidache și Elena Marin, și patru Razboinici, Maria, Albert, Andrei și Marius. De joi, cei șase concurenți redutabili încep luptele individuale, punând la bătaie toată energia și puterea de adaptare pentru a ajunge în finală și a câștiga marele trofeu.

