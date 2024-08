Ieri, 30 august, Sebastian Dobrincu și-a sărbătorit ziua de naștere. Tânărul antreprenor din domeniul IT a avut mai multe reflecții pe Instagram, spre surprinderea fanilor a declarat că e „tânăr, dar mă simt bătrân”. „Azi e ziua mea. 26 de ani. Tânăr, dar mă simt bătrân. Viața mea s-a schimbat acum câteva zile când am avut o revelație – că am trecut de jumătatea vieții.

De câțiva ani, timpul parcă zboară. Mă tot întrebam de ce. Iar de curând am aflat explicația: Dacă ajustăm durata vieții la modul în care percepem timpul, mijlocul vieții este la… 20 de ani. Nu o spun eu, ci știința. Când eram mici, o vară parcă dura o eternitate. Acum trece cât ai clipi.

Dacă ți se pare că timpul trece mai repede decât atunci când erai copil, explicația științifică e simplă: Ceasul creierului funcționează în mod dopaminergetic – Experiențele noi/inedite încetinesc percepția timpului, iar rutina o accelerează. Deci cine a vinovatul?”, a scris el pe Instagram, unde are peste 250.000 de urmăritori.

Sebastian Dobrincu: „Rutina ne dăunează calității vieții”

Sebastian Dobrincu a continuat și a vorbit despre rutina sa. „Rutina. ADOR să am o rutină. Dar în mod paradoxal, rutina ne dăunează calității vieții. Un job repetitiv de birou, va face timpul să zboare, în comparație cu un job activ și dinamic. O vacanță petrecută 10 zile la același hotel, va părea mai scurtă și mai plictisitoare decât una la 2 hoteluri diferite, câte 5 zile.

Rutina își are rolul ei în contexte în care consecvența face diferența – carieră, antrenamente, învățat etc. – dar nu și în timpul liber. Nu vreau să ajung la 80 de ani să mă plâng că «au zburat anii». Așa că iau pași de pe acum: Spun DA la cât mai multe experiențe noi.

Evit confortul și un program repetitiv. Profit la maxim de șansa de a fi în viață. Iar dacă rezonăm, asta vă recomand și vouă! 🤗❤️ P.S: mi-am luat prima mea mașină cu 4 locuri!!”, a încheiat el, arătând și cadoul său la 26 de ani. Are o mașină Ferrari cu patru locuri.

Ce afaceri are Sebastian Dobrincu, care a fost la Imperiul Leilor, la Pro TV

El este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. Tânărul antreprenor a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii.

Când era foarte mic, a învățat singur programarea, astfel că acum, la 26 de ani, are mare succes în acest domeniu. După Storyheap, el a dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor.

El a fost și investitor la „Imperiul Leilor”, emisiunea difuzată la Pro TV.

