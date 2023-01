Ieri, Sebastian Dobrincu a apărut pentru prima dată la TV, după accidentarea de la Survivor 2023. Invitat în platoul emisiunii „La Măruță”, Sebastian Dobrincu a apărut cu o orteză la gleznă. Chiar și așa, fostul Faimos a avut zâmbetul pe buze.

„Sunt foarte emoționat. Reîncep o integrare socială. Acolo mâncam ca tribalii, cu toporul. Mi-am luat o salată în aeroport și am mâncat-o cu mâna, iar oamenii ceilalți cu tacâmuri”, a mărturisit Sebastian Dobrincu „La Măruță”, conform protv.ro.

Tânărul antreprenor a mers deja la spital, în România. Medicii i-au pus deja un prim diagnostic, potrivit declarațiilor antreprenorului, ei au spus că ar putea fi vorba despre o ruptură de placă plantară, dar va primi răspunsul final după rezultatul RMN-ului.

„Diagnosticul urmează să îl aflăm după RMN. Abia ce l-am făcut. Ruptură de placă plantară. Am șuruburi. Nu mai am lacrimi de vărsat, am plâns în hotel în Domincană. Am vrut să stau acolo să trăiesc experiența vieții. Eu m-am urcat pe pilonul de lemn și am alunecat. M-am dus pe spate, am căzut, dar era o bucată de lemn și mi-am prins glezna acolo, iar când m-am întorc”, a mai povestit Sebastian Dobrincu.

Sebastian Dobrincu vrea înapoi la Survivor România 2023

Fostul Faimos își dorea mult ca această experiență să nu se încheie așa pentru el. El a susținut că și-ar dori mult să se întoarcă în Republica Dominicană chiar și mâine, asta daca nu ar avea probleme cu piciorul. „Mâine mă întorc în Dominicană dacă îmi dați un picior de rezervă!”, a încheiat el.

Într-un interviu pentru unica.ro, el a vorbit despre cele mai dificile momente la Survivor România 2023. Nu se aștepta nicio clipă ca totul să fie atât de greu, însă dacă nu s-ar fi accidentat, el ar mai fi rezistat în competiție. „Îmi este imposibil să explic cât de diferită este experiența în realitate, față de ce se vede la televizor. Cel mai dificil lucru mi s-a părut testul răbdării. Nu sunt obișnuit să nu fiu în controlul propriei vieți, iar la Survivor, nu deții controlul deloc. Ești într-o continuă așteptare și te arunci în necunoscut în fiecare zi”.

Cum s-a accidentat Sebastian Dobrincu la Survivor România 2023

În ediția de luni, 16 ianuarie, Faimoșii și Războinicii s-au luptat pentru provizii. Sebastian Dobrincu și Alin Chirilă au încercat să aducă punct echipei lor, însă tânărul antreprenor s-a accidentat la numai câteva secunde de la începerea probei. Concurentul din echipa Faimoșilor s-a lovit la picior și a căzut de la înălțime prăbușindu-se pe nisip. Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

Sebastian Dobrincu nu putea să se mai deplaseze din cauza durerii, iar colegii săi au intrat în panică. „Sebastian a suferit o accidentare. Imediat a intervenit doctorul nostru și coechipierii lui au sărit acolo. El astăzi nu va mai participa la joc”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la PRO TV, Survivor România 2023. Concurentul din echipa Faimoșilor a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

