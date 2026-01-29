Carmen Tănase, actrița cunoscută pentru pasiunea sa pentru animale și implicarea în protecția acestora, a trăit o experiență memorabilă alături de Brigitte Bardot, legendara luptătoare pentru drepturile necuvântătoarelor. Într-un interviu pentru Viva.ro, vedeta a povestit cum a decurs întâlnirea și ce lecții valoroase a primit de la regretata franțuzoaică.

Carmen Tănase nu a mai mâncat carne timp de 7 ani după întâlnirea cu Brigitte Bardot

Întâlnirea a avut loc la Hotelul Athenee Palace din București, într-un context festiv, și nu a fost deloc întâmplătoare. „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu, pentru că noi i-am scris o scrisoare despre animale, o scrisoare pe care am compus-o în două săptămâni, astfel încât să ajungă la inima ei. Ea a răspuns, apoi a venit în țară și și-a lansat și cartea care m-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani. Când am închis-o, am terminat cu carnea șapte ani”, a povestit Carmen Tănase. Această inițiativă a deschis drumul pentru un schimb de idei direct și sincer cu Brigitte Bardot.

Pe lângă discuțiile despre situația animalelor și proiectele de protecție, actrița a primit și un sfat inedit despre alimentație, care avea să-i marcheze viața: recomandarea franțuzoaicei a determinat-o pe Carmen să evite consumul de carne timp de șapte ani. „Brigitte Bardot m-a învățat să mănânc conopidă crudă. Ea mi-a explicat, printre altele, că se mănâncă crudă, și fără sosuri. Eu eram atât de emoționată, că nu mai țin minte mai nimic. Atât știu, că am învățat să mănânc conopidă crudă. Apoi m-am dus acasă și o lună de zile am mâncat conopidă”.

„Brigitte Bardot s-a lăsat de actorie pentru a lupta și a milita pentru drepturile animalelor”

Carmen Tănase vorbește cu respect și admirație despre Brigitte Bardot, subliniind dedicarea acesteia pentru cauzele animalelor și influența pozitivă pe care a avut-o asupra sa. Experiența rămâne întipărită în memoria sa ca un moment care i-a oferit inspirație și motivație pentru implicarea continuă în protecția animalelor.

„Eu sunt în admirația acestei femei dintotdeauna, în primul rând pentru demnitatea și coloana vertebrală cu care s-a retras din lumina reflectoarelor când avea lumea la picioare. Trebuie să ai o forță înăuntru ca să faci asta. Realmente avea lumea la picioare, nu la figurat, la propriu. Femeia s-a lăsat de actorie pentru a lupta și a milita pentru drepturile animalelor, tuturor animalelor cu probleme, de la puii de focă până la porcii din abatoare… Era atât de fericită, că am văzut filmările… Era atât de bucuroasă că are mulți bani pentru animale, ea rămânând fără nimic practic. Dar atunci a știut că poate să înceapă pe bune lupta aceasta pentru animale. Un om unic!”.

