Geanina Ilieș mărturisește că se menține cât mai sănătoasă psihic și duce o viață liniștită. „Nu fac mari eforturi pentru a arăta așa. Ține foarte mult de genă. 70% reprezintă gena și 30% contează ce mănânci. Cred că trebuie să îi mulțumesc mamei și tatălui meu pentru felul în care arăt.

Eu nu am avut niciodată probleme cu greutatea. Recunosc, fac sport. Într-o perioadă normală cam de ¾ pe săptămână merg la sală. Mănânc ciocolată, normal, este preferata mea, nu fac un exces din asta. Nu încerc să îmi impun anumite lucruri.

Încerc să evit zahărul. Nu mănânc grăsimi și carne de porc. Mănânc pește, legume, fructe, dar și salate. Pe lângă asta, eu tot timpul îmi propun să am liniște sufletească.

Am o viață foarte liniștită. Tot timpul când mi-am propus ceva a fost ok. Pentru mine, sănătatea și liniștea sufletească contează foarte mult”, a declarat Geanina Ilieș pentru Click!

Cum îi merge pe plan profesional

„Afacerea pe care o am merge foarte bine, am avut o mică ședință de început de an chiar astăzi. Am o gașcă de fete care lucrează ca niște furnicuțe. Eu nu m-am considerat niciodată o șefă pentru ele.

Vreau ca fetele mele să se simtă bine la serviciu și să le văd cu zâmbetul pe buze. Eu am o relație foarte deschisă cu ele, ele se simt foarte bine la locul de muncă.

Am salonul de aproape opt ani și am avut răbdare și cu clienții, și cu angajații mei tot timpul. Am încercat să fie totul bine”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

