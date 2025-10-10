Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa

Francia Raisa a reacționat la zvonurile legate de nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco, care a avut loc pe 27 septembrie, și a clarificat că era la curent cu evenimentul. Actrița, cunoscută din „The Secret Life of the American Teenager”, a declarat pentru Univision că se bucură sincer pentru fosta ei prietenă: „Știam că se va căsători și sunt foarte fericită pentru ea.”

Francia a vorbit și despre relația lor de ani de zile, amintind de gestul ei eroic din 2017, când i-a donat un rinichi Selenei, care se lupta cu lupusul. „Uitați, ea are o viață, este deja miliardară, și eu sunt recunoscătoare că am putut să fac asta pentru ea”, a spus actrița.

De-a lungul timpului, Francia a fost sinceră în legătură cu fluctuațiile prieteniei lor, explicând că distanța dintre ele nu a fost cauzată de un conflict anume. „Nu am avut niciodată certuri serioase. Nimic nu s-a întâmplat, dar aveam nevoie de acel timp departe,” a mărturisit ea pentru USA Today.

Francia nu regretă gestul de a-i dona un rinichi Selenei

Francia subliniază că timpul petrecut separat a fost, de fapt, benefic: „Când te reconectezi, ești o persoană mai bună. Eu și ea ne redescoperim treptat prietenia”. Actrița nu regretă gestul de a-i dona un rinichi Selenei: „Mulți m-au întrebat ani la rând dacă regret ceea ce am făcut, iar eu am răspuns: «Nu, relația a fost mereu acolo. A fost doar o mică tensiune».”

Astfel, Francia Raisa respinge zvonurile despre conflicte cu Selena Gomez și transmite un mesaj de susținere și prietenie sinceră pentru fostă ei colegă.

