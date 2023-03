La doar 13 ani, Selly a devenit partener afiliat YouTube și, de atunci, a primit din cadrul acestei platforme două premii de argint și unul de aur pentru crearea de conținut. În 2019, la 17 ani, a devenit cel mai urmărit YouTuber din România.

Selly nu a mers la facultate nici măcar o zi

În prezent, la 22 de ani, în cei 10 ani de carieră de vlogger, are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, autor de piese și cântăreț, actor și producător de film. În offline, Selly a devenit cunoscut publicului larg pentru opiniile critice aduse sistemului de învățământ din România, precum și din dezbaterile cu diverși oameni de televiziune.

În clipul de promovare al emisiunii lui Denise Rifai difuzată duminică, 5 martie, prezentatoarea îi adresează mai multe întrebări lui Selly, unele dintre ele și despre studiile sale. El recunoaște că nici măcar o zi nu a mers la facultate, deși se înscrisese la una privată.

„Adevărul este că m-am lăsat de facultate cu nici 3 ore înainte de prima zi de facultate”, a mărturisit el.

După ce a absolvit examenul de Bacalaureat cu brio în 2020, cu media 9,50, Selly se înscrisese la facultate. Atunci avea de gând să urmeze studiile superioare la facultatea de business – Tiffin University – cu sediul în București. Aceasta este singura universitate privată din țară acreditată în SUA și în Europa, fiind originară din Ohio.

În aceeași emisiune de la Kanal D, Denise Rifai îi mai adresează invitatului ei încă o întrebare neașteptată: „Câte cărți ați citit?”, iar Selly a recunoscut: „Cred că vreo 15 cărți, din câte îmi aduc aminte. N-am avut timp. Eu încă de la 12 ani eu muncesc”, a explicat tânărul.

Emisiunea integrală va fi difuzată duminică, 5 martie, de la ora 22.30, la Kanal D.

Selly a ajuns la primul milion de euro

În vârstă de 22 de ani, Selly se mândrește cu reușita lui în carieră, are peste trei milioane de abonați pe YouTube și un milion de euro avere. Tânărul vlogger a vorbit recent despre conduita sa în afaceri, a spus cum a reușit să aibă câștiguri mari, pornind de un câștig de doar 50 de dolari pe lună.

Într-un clip încărcat pe canalul său de YouTube, Selly a povestit că întrebarea care i se pune cel mai des e dacă a ajuns la primul milion de euro, dacă are o asemenea avere. Pentru prima dată el a recunoscut că da, însă nu are acești bani cash, o parte i-a investit, o parte îi are în acțiuni sau în diferite afaceri.

„Da, am făcut, dar depinde cum definești averea. Majoritatea oamenilor au impresia că averea unui om reprezintă banii cash. E greșit, nu e așa”, a spus el dându-l exemplu pe Elon Musk, cel mai bogat om din istorie, care deține acțiuni foarte valoroase.

„Munca e principalul factor aici. Dar aș fi ipocrit să spun că nu m-am bucurat și de un noroc”

Ulterior, Selly și-a spus povestea primului său milion de euro. Și-a început activitatea pe YouTube când era foarte mic, iar primii lui bani câștigați au fost 50 de dolari. „Eu consider că meritul pentru activitatea din YouTube și din online, în general, nu e cauzat de noroc, e cauzat de muncă.

Munca e principalul factor aici. Dar aș fi ipocrit să spun că nu m-am bucurat și de un noroc. Care a fost norocul? Norocul meu a fost timeing-ul, acesta e foarte important când vorbești de orice afacere, de orice chestie. (…)

Eu am avut marele noroc de a începe să fac ceea ce fac acum încă din 2011 sau 2012. Ăsta a fost norocul meu. Eu eram foarte tânăr, vloggingul abia începea și am avut unitatea de a învăța foarte rapid niște lucruri pentru că aveam și 10, 11, 12 ani și învățam foarte repede. Ăsta a fost norocul meu”, a mai explicat el.

