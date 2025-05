Șerban Copoț, cunoscut de o țară întreagă drept „Hienă” din trupa Animal X, a trecut de la lookul rebel al anilor 2000 la o sesiune cu adevărat picantă în platoul emisiunii „La Măruță”. Invitat să răspundă la întrebări incomode în faimosul joc al sosurilor picante, artistul a fost pus la colț cu întrebări care l-au făcut să transpire… la propriu și la figurat.

Cu umorul care l-a consacrat, dar și cu un strop de prudență, Șerban a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță: să spună adevărul sau… să-și testeze limitele cu sosuri care ard mai tare decât celebrele controverse din showbiz. Unul dintre cele mai așteptate momente a fost atunci când a vorbit despre Laurențiu Duță, coleg de breaslă și simbol al muzicii pop din aceeași generație.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Motivul conflictului dintre Șerban Copoț și Laurențiu Duță

„Ai avut vreodată colegi de industrie care s-au purtat ca niște hiene? Dă-mi două nume”, a fost prima întrebare picantă. „Laurențiu Duță, dar ulterior ne-am împrietenit și al doilea nume nu îl am. Al doilea e Șerban Copoț, m-am băgat în multe. Eu cu Laurențiu am început ca o lună de miere, apoi ne-am războit. El ne-a compus muzica, apoi noi am plecat de acolo, nu am plecat elegant. Mă bucur că ne-am împăcat, dacă am greșit, îmi cer scuze”, a spus Șerban Copoț.

Recomandări Nicușor Dan este noul președinte al României. Rezultate finale alegeri prezidentiale 2025, conform BEC

Cântărețul a vorbit și despre magicianul Robert Tudor, pe care l-a descris ca fiind „agitat, comunică foarte prost uneori și uneori caută scandaluri”.

De ce s-a destrămat trupa Animal X

În urmă cu ceva timp, Șerban Copoț a spus de ce trupa Animal X s-a destrămat. „Motivul a fost simplu. Familia şi viaţa de trupă nu prea se pupau. Nu mai vorbim despre faptul că la noi în ţară nu există o industrie muzicală suficient de dezvoltată încât să devină un lifestyle pe termen foarte lung. E frumos şi palpitant când eşti puşti şi nu ai obligaţii, însă atunci când ai o familie, lucrurile se schimbă. În plus, noi nu ne-am despărţit, am luat o pauză. Vom reveni când vom simţi că este momentul să facem asta. Deci, da, este foarte posibil să ne mai vedeţi pe toţi pe scenă”.

Alegeri Prezidențiale – turul 2 – rezultatele finale BEC pentru președinția României!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News