Pe canalul său de YouTube, Serghei Mizil a dezvăluit într-o discuție online cu un interlocutor că are o pensie de 1.200 de lei. Puțini știau că acesta s-a pensionat.

„Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”, a spus Serghei, relatează Click!

„Vezi că trebuie să aplici pentru vouchere, să nu le pierzi!”, i-a recomandat cel cu care se afla într-o conversație, acesta făcând referire la un ajutor acordat de stat, ce urmează să fie acordat din luna mai. „Da, îmi dau 50 de euro!”, a răspuns Serghei, fără să pară prea interesat de această sumă.

O persoană care îi urmărea LIVE-ul făcut pe canalul său de YouTube l-a întrebat cum de are pensie, dacă el declara că nu a lucrat niciodată la stat. „Nea Serghei, ai zis că nu ai muncit vreodată la stat. Cum de ai pensie?”, a fost întrebarea primită de fiul demnitarului Paul Niculescu-Mizil.

„Băi, nea întrebătorule, să-ți explic… La toate firmele, mi-am plătit taxele pentru a avea pensie, plus că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici, însă de acolo nu mi-a venit pensie. Am avut contract de muncă toată viața mea! Ceaușescu lucra de la 14 ani, eu de la 8 ani. Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin!”, a răspuns Serghei Mizil.

Cum a câștigat Serghei Mizil bani pe vremea lui Ceaușescu

Serghei Mizil a făcut bani grei pe vremea dictaturii comuniste, aducând lucruri din străinătate pe care le vindea apoi în țară.

„Pe mine şi pe alţi amici ne lăsau să ieşim din ţară. La fiecare ieşire aduceam şi vindeam 20 de aparate video, 300 de casete, 400 de geci de blugi, blugi. Mă lăsau să ies de vreo două ori pe an şi nu aveam probleme la vamă. Doar din imprimări de casete puteam să scot cam la o lună jumate 80.000 de lei, echivalentul unei Dacii. Practic nu aveam probleme cu banii”, a declarat fiul fostului demnitar Paul Niculescu-Mizil într-un interviu mai vechi pentru Jurnalul Național.



