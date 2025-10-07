Kanal D încearcă ce n-a reușit PRO TV. Cum speră să bată Asia Express 2025 de la Antena 1

Dacă PRO TV încearcă fără prea mult succes să bată Antena 1 cu show-ul MasterChef, jurizat de Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, iată că acum și Kanal D vrea să se lupte pentru audiență.

„Fata de la fereastră” debutează la Kanal D pe 7 octombrie 2025

Potrivit unui comunicat oficial al postului TV deținut de turci, la Kanal D debutează pe 7 octombrie 2025 serialul „Fata de la fereastră”, care începe la ora 20.00. Iar din distribuția producției fac parte actori deja cunoscuți publicului din România, printre care: Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoglu, Nur Surer și Tamer Levent.

„Fata de la fereastră” este o poveste intensă despre dorința de libertate, secrete de familie, jocuri de putere și alegeri care schimbă vieți. Producția a cucerit deja milioane de telespectatori în întreaga lume.

Serialul o are în prim-plan pe Nalan, o tânără frumoasă și aparent privilegiată, dar prizonieră într-o lume a controlului și a aparențelor. Interpretată cu sensibilitate de Burcu Biricik, Nalan trăiește sub dominația mamei sale autoritare, Feride, interpretată de inconfundabila Nur Surer.

Întâlnirea cu Sedat, moștenitorul unui imperiu hotelier, pare să-i ofere șansa la libertate și iubire, însă realitatea se dovedește mult mai întunecată. Între pasiune, minciuni și secrete dramatice de familie, tânăra descoperă că drumul spre fericire trece prin confruntarea cu trecutul.

Decorurile somptuoase și costumele rafinate transformă fiecare scenă într-un tablou contrastând cu dramele ascunse ale personajelor.

Serialul începe la ora 20.00

Distribuția este una de excepție, reunind nume consacrate ale cinematografiei din Turcia. Burcu Biricik, una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale, a cucerit publicul în „Destăinuiri”, serial difuzat tot la Kanal D, iar în rolul fragilei Nalan oferă una dintre cele mai intense interpretări ale carierei.

Feyyaz Şerifoglu, carismaticul interpret al lui Sedat, revine pe micile ecrane după succesul obținut în „Destăinuiri”, dezvăluind un personaj complex, prins între pasiune și vinovăție. Nur Surer, legendă a cinematografiei din Turcia și nu numai, cunoscută din „Asi – Împotriva destinului”, interpretează cu măiestrie autoritatea toxică a lui Feride. Tamer Levent, memorabil în „Mireasa din Istanbul”, dă greutate și autoritate venerabilului Rafet.

„Fata de la fereastră” este premiera toamnei în materie de seriale TV, o poveste intensă despre dorința de libertate, secrete de familie și alegeri dificile. Suspansul, emoția și drama ating cote maxime încă de la primul episod.

