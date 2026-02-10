Shakira a demonstrat, încă o dată, că este o adevărată profesionistă, chiar și în fața unui moment neașteptat. În timpul unui concert din El Salvador, parte a turneului ei mondial „Las Mujeres Ya No Lloran”, artista columbiană în vârstă de 49 de ani a suferit o căzătură spectaculoasă pe scenă, dar s-a ridicat imediat, continuând spectacolul cu zâmbetul pe buze.

Momentul când Shakira cade pe scenă

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, pe 7 februarie 2026, la Stadionul Național Jorge El Mágico González din San Salvador, unde Shakira interpreta melodia „Si Te Vas” de pe albumul său „Dónde Están los Ladrones?”.

În timp ce alerga energic pe scenă, cântăreața a alunecat și a căzut, dar s-a ridicat rapid, glumind cu publicul: „Au, ce căzătură!”. Ulterior, artista a împărtășit momentul pe Instagram, spunând fanilor să nu-și facă griji: „Sunt făcută din cauciuc”.

Fanii au fost impresionați de atitudinea pozitivă a Shakirei. Un fan a comentat: „Shakira a depășit căzături mai grele și reușește mereu să renască precum o pasăre Phoenix! Săraca, dar asta i se poate întâmpla oricui. Hai, Shakira!”. Altul a adăugat: „Super agilă cum s-a ridicat imediat și a continuat spectacolul”.

Acesta nu este primul incident de acest fel pentru Shakira. Pe 20 mai 2025, artista a căzut pe scenă în timpul interpretării melodiei „Whenever, Wherever” la un concert din Montreal, Canada. După acel moment, ea a scris pe rețelele sociale: „Nimeni nu este imun la căzături”.

Succes cu turneul ei

Turneul mondial „Las Mujeres Ya No Lloran” al Shakirei este deja un succes răsunător. Lansat în aprilie 2024 pentru a promova albumul cu același nume, turneul a devenit cel mai profitabil din istorie pentru o artistă latino, iar în noiembrie 2025, Shakira a primit premiul „Global Touring Icon” din partea Billboard.

Cu un total de 82 de spectacole planificate, turneul continuă să aducă bucurie fanilor din întreaga lume. În cadrul unui moment emoționant din decembrie 2025, în timpul unui concert din Argentina, Shakira a împărțit scena cu fiii ei, Milan (12 ani) și Sasha (10 ani). Cei mici au cântat alături de mama lor melodia „Acróstico”, o declarație de dragoste pentru copiii săi, iar publicul i-a întâmpinat cu aplauze călduroase. Milan i-a oferit un sărut pe obraz mamei sale, iar Sasha a salutat mulțimea, aducând un plus de emoție serii.

În ciuda succesului profesional, viața personală a Shakirei a fost marcată de încercări. După despărțirea din iunie 2022 de fostul său partener Gerard Piqué, cu care are cei doi copii, artista a transformat durerea în artă. Melodiile sale recente includ aluzii directe la fostul său, pe care l-a numit chiar „Voldemort”. Piqué, care își împarte timpul între Barcelona și Miami pentru a fi aproape de copii, a declarat pentru CNN că „adevărul nu este întotdeauna spus așa cum s-a întâmplat”, dar că este recunoscător pentru viața sa și pentru oamenii apropiați care îl susțin.

