Shakira, însărcinată a treia oară? Imaginile care i-au pus pe toți pe jar

View this post on Instagram

? Shakira, Gerard, Milan & Sasha ?‍?‍?‍? Piqué Mebarak ❤️Desliza para ver más fotos ➡️ [09.05.2019] . #Shakira #Shak #ElDoradoWorldTour #shakifans #Music #Musica #Dance #Barranquilla #Colombia #Barcelona #Queen #Reina #Pique #couple #relationships #goals #couplesgoals #relationshipgoals #family #love #amor #news #new #photo #picture @shakira @3gerardpique